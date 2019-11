Deputado Arthur do Val, o ‘Mamãe Falei’, é expulso do DEM

O partido Democratas (DEM) de São Paulo expulsou o deputado estadual Arthur do Val, conhecido como 'Mamãe Falei', após reunião extraordinária da executiva nacional da sigla nesta segunda-feira (18).

Do Val, que é integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), ainda não se pronunciou sobre a expulsão.

Os dirigentes demistas avaliaram que o parlamentar descumpriu o estatuto do partido ao não votar com a bancada, mas, segundo a revista Crusoé, pesou também as críticas reiteradas que Arthur do Val fazia contra o governo Doria (PSDB), tanto na tribuna da Assembleia Legislativa paulista quanto nas redes sociais.

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, é o presidente estadual do DEM.

O MBL já havia anunciado a intenção de lançar Arthur do Val como candidato à prefeitura de São Paulo em 2020 para disputar com Bruno Covas, atual prefeito, que tem o apoio do DEM.