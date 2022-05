Deputado baiano desiste de reeleição para tratar câncer raro

O deputado estadual baiano Tom Araújo (União Brasil) anunciou que vai desistir de tentar a reeleição nas próximas eleições para se dedicar ao tratamento de um câncer raro. O deputado, que passou por uma cirurgia para retirada do tumor no intestino no ano passado, fez a revelação neste sábado (28) ao publicar um vídeo nas redes sociais.

"Depois de passar por esse momento tão difícil, ter descoberto um câncer raro no intestino, eu preciso cuidar um pouco de mim. Estou bem, mas preciso parar um pouco, cuidar mais da minha saúde, estar mais perto da minha família, fazer todas as minhas revisões. Por isso eu decidi não disputar as eleições de 2022", escreveu.

"O amor que eu sinto por vocês jamais vai acabar, a nossa amizade foi construída com muito carinho e respeito. Estaremos sempre juntos, em todos os momentos", finalizou.

Tom Araújo foi prefeito de Conceição do Coité e está no terceiro mandato como deputado.