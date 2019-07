Deputado baiano tem fratura exposta após ser atingido por cilindro de gás

O deputado estadual Diego Henrique Silva Cerqueira Martins, o Diego Coronel (PSD), filho do senador Ângelo Coronel, da mesma legenda, teve uma fratura exposta no pé direito após ser atingido por um cilindro de gás em Remanso, no Norte baiano.

Diego Coronel teve de ser submetido a uma cirurgia de urgência e passa bem, segundo ele mesmo disse nesta segunda-feira (1º), em uma rede social. O deputado está internado no Hospital São Rafael, em Salvador.

Por conta do problema, ele ficará pelo menos trinta dias afastado das atividades parlamentares. O político foi atingido pelo cilindro pouco antes do show do cantor sertanejo Daniel Vieira, na noite de domingo passado.

Na rede social, onde divulgou uma mensagem de agradecimento aos apoiadores, o deputado informou que o cilindro que o atingiu era para efeito especial do show do cantor.

“Vou ter que me ausentar das atividades política até que possa andar e colocar o pé no chão, e andar não só fisicamente, mas pelo nosso estado da Bahia”, declarou.