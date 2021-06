Deputado Marcelo Freixo anuncia saída do PSOL e deve ingressar no PSB

O deputado federal Marcelo Freixo anunciou nesta sexta-feira, 11, sua saída do PSOL, partido do qual fez parte durante 16 anos. De acordo com o parlamentar, em publicação em suas redes sociais, a decisão foi "longamente amadurecida", e tomada devido à necessidade de uma "ampliação do diálogo e a construção de uma aliança com todas as forças políticas". Freixo já está com sua ida encaminhada ao PSB, partido onde deverá se colocar como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro.

O parlamentar agradeceu ao PSOL e afirmou que hoje "encerra esse ciclo" e, apesar de não estar mais no partido, ele e seus antigos correligionários seguirão "na mesma trincheira de defesa da vida, da democracia e dos direitos do povo brasileiro". De olho no pleito do ano que vem, o deputado afirma que as eleições de 2022 "serão um plebiscito nacional sobre a Constituição de 1988". "Por isso nós democratas não temos o direito de errar: do outro lado está a barbárie da fome, da morte e da devastação", declarou.

O parlamentar se diz dedicado agora à construção de pontes, "reafirmando o valor do diálogo e o papel da política como meio de resolvermos de forma pacífica os problemas do nosso País". E concluiu: "o nosso dever histórico é derrotar Bolsonaro nas urnas e o bolsonarismo enquanto projeto de sociedade. E sei que o PSOL e eu estaremos do mesmo lado para cumprir essa tarefa".

Na quinta-feira, 10, Freixo se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outras lideranças de esquerda do Rio, durante três horas. O encontro foi fechado, mas o Estadão/Broadcast apurou que o petista defendeu a importância de buscar o centro na composição eleitoral de 2022 e disse que a conciliação é uma característica do seu modo de fazer política.

Participaram do encontro além de Freixo, Alessandro Molon (PSB), Jandira Feghali (PCdoB) e Benedita da Silva (PT), além da presidente e do vice do diretório nacional do PT, Gleisi Hoffmann e Washington Quaquá. Deputados estaduais e vereadores petistas também estiveram presentes. A reunião ocorreu em um hotel na orla de Copacabana, na zona sul da cidade.