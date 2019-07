Deputado propõe título de cidadão baiano a Rubinho Barrichello

O piloto brasileiro Rubinho Barrichello pode ganhar o título de cidadão baiano. A proposta é do deputado estadual Eduardo Salles e foi publicada, anteontem, no Diário Legislativo Estadual. Salles justificou que Barrichello é um “forte exemplo para futuros pilotos nas diversas categorias automobilísticas e esportistas em geral”.

Além disso, o deputado destacou que a ligação de Rubinho com a Bahia é muito forte, “seja por conta das conquistas que tem em sua carreira que ocorreram aqui, ou pelo amor que tem pela cultura, religiosidade, praias, gastronomia e, principalmente, por seu povo”. Atualmente, aos 47 anos, Rubinho Barrichello continua competindo profissionalmente na Stock Car.

Foto: Divulgação

Lenita Negrão: loja em Salvador

Com 33 anos de história e um extenso legado de moda em Fortaleza, a Lenita, marca criada pela empresária Lenita Negrão e sua filha, Maria Lúcia Negrão, atualmente CEO e diretora de Estilo da marca, inicia o seu projeto de expansão. Depois de conquistar clientes fiéis, inclusive baianas, que prestigiam os eventos exclusivos e as quatro lojas físicas da grife na capital cearense, a Lenita quer se estabelecer de vez na Bahia. Por isso, inaugura, na quarta-feira, a sua primeira unidade baiana, que irá funcionar no Pátio Santa Luzia, no Horto Florestal. O evento de abertura terá início às 15h e contará com cobertura do site Alô Alô Bahia.



Foto: Divulgação

Ademi-BA promove evento no Palácio Rio Branco Antiga sede do governo da Bahia, o Palácio Rio Branco, no Centro de Salvador, foi o local escolhido para receber a 25ª edição do Prêmio Ademi-BA, que será realizado no dia 25 de julho. Apenas para convidados, o evento irá reconhecer e destacar as empresas que mais se destacaram nos últimos 12 meses nos segmentos de construção e incorporação.



Expansão - Foi inaugurada, na quinta-feira, no CEO Salvador Shopping, a nova filial da Apuama Capital, gestora de investimentos e patrimônio (wealth management) sediada em São Paulo. A empresa será liderada, em Salvador, por Marcelo Amado, baiano que conta com 16 anos no mercado financeiro. O evento contou com as presenças do economista Tiago Tristão e dos sócios da matriz Francisco Pac, Denys Quirinho e Rodrigo Falcão.

Foto: Divulgação

Perto do fogo - O Fogo BBQ chega a sua 4ª edição no próximo sábado, a partir das 14h, no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte. Na linha de frente do evento, estará o chef Caco Marinho, que levará para as mesas o autêntico churrasco americano. “Um tributo ao que existe de melhor no ato de preparar os mais selecionados alimentos, sempre utilizando o fogo como principal elemento. Serão mais de 15 estações, servindo os melhores cortes e outras delícias”, afirma Marinho.

Foto: Divulgação

Projetor - Uma mostra de cinemas negros que tem como objetivo a criação e difusão de janelas de exibição itinerante, que leva para bairros periféricos e negros de Salvador representatividade em telas. Esse é o objetivo da II Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba – 2019 (Mimb), que ocorrerá entre os dias 14 e 18 de agosto, na capital baiana. A mostra homenageia o professor de cinema Mohamed Bamba. Nascido na Costa do Marfim, Bamba era docente da Faculdade de Comunicação da Ufba e pesquisador na área de Cinema e Audiovisual, atuando também no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação.

Festa - O Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte, vai comemorar seu aniversário de 34 anos durante os dias 23 e 25 de agosto. A programação conta com shows de Thiago Arancam e da banda Eva, além de pool party comandada pelo DJ Lucky.

Programa de investimentos - O Ministério do Turismo lançou em Salvador, na quinta-feira, na Casa do Comércio, o programa Investe Turismo, descrito como um amplo programa de investimentos voltados para fortalecer o setor turístico em todo o país. Dos R$ 2,8 milhões em recursos destinados à Bahia, R$ 500 mil serão encaminhados a Cairu – para aumentar a atividade competitiva do destino Morro de São Paulo.