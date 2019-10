Deputado quer dar título de cidadão baiano a Luciano Hang, dono da Havan

Hang fez evento para funcionários falando que pode fechar empresa se Bolsonaro não se eleger (Foto: Reprodução)

O deputado estadual Sandro Régis (DEM) encaminhou nesta quinta-feira (10) um projeto de resolução que quer conceder o título de cidadão baiano ao empresário Luciano Hang. Nascido em Santa Catarina, o empreendedor é conhecido por ser grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

"O encaminhamento da homenagem que se deseja prestar a Luciano Hang é plenamente justificável, não só pela sua brilhante carreira como empreendedor, mas, também, como empresário e investidor na Bahia", justifica o deputado no projeto.

Com uma fortuna estimada em R$ 8,26 bilhões, bilionário foi eleito pela Forbes como o 11º homem mais rico do Brasil e suas lojas está presentes em 12 estados do Brasil. Na Bahia, a Havan está presente nas cidades de Vitória da Conquista e Barreiras, e em implantação na cidade de Feira de Santana e Itabuna.

Luciano Hang

Nascido na cidade de Brusque, em 11 de outubro de 1962, Luciano Hang é um empresário brasileiro, co-fundador e proprietário da Havan, reconhecida como uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil. Ele é filho de operários da indústria têxtil. Seus pais trabalharam na extinta Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, onde atuou por sete anos.