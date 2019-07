Deputados baianos já haviam previsto adiamento da reforma por baixo quorum

Muito antes de ser confirmado o adiamento para agosto da votação em segundo turno da reforma da previdência, deputados baianos favoráveis à PEC já consideravam mínimas as chances de que ela ocorresse até a próxima quarta-feita, quando começa o recesso legislativo. O pessimismo tinha origem nas dificuldades em manter, na semana que vem, o quorum alto verificado nos últimos dias. Na noite de ontem, por exemplo, 499 parlamentares tinham registrado presença em plenário, algo raríssimo em uma sexta-feira. Além do desgaste provocado pelas longas sessões e embates, dezenas de deputados já haviam sinalizado a líderes de bancada que faltariam no período devido a compromissos postergados pela votação ou previamente agendados. Entre eles, os 20 integrantes da Casa que viajarão ao Uruguai para o encontro do Parlamento do Mercosul (Parlasul), marcado para dia 17. Informado por seus aliados da Bahia no Congresso sobre o cenário adverso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), suspendeu de imediato as costuras para tentar encher o plenário e evitar atrasos.

Fala, SSP!

Sobre a nota Big Brother Banido, publicada na edição de ontem, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia diz se orgulhar “em ter sido a pioneira no uso do sistema de Reconhecimento Facial no Brasil”. “Destaca que desde dezembro de 2018, quando implantada, a ferramenta já retirou das ruas 39 foragidos da Justiça em Salvador e Feira de Santana, entre eles homicidas, traficantes, assaltantes e estupradores. O protocolo de atuação prevê abordagens apenas em casos em que há mais de 90% de similaridade, com a confirmação feita em seguida, por meio da impressão digital” , afirma a secretaria em resposta à Satélite.

Réplica e tréplica

A SSP disse ainda à coluna “que não houve qualquer alerta do sistema sobre um suposto turista argentino conduzido durante a Copa América, muito menos um erro do sistema relacionado a isso, e lamenta a falta de apuração, obrigação básica no jornalismo”. Em tempo, a Satélite mantém a informação publicada, obtida junto a fontes da própria secretaria e confirmada com integrantes da cúpula da Polícia Civil, e lamenta também que a prática de negar ou omitir dados e informações tenha se tornado recorrente no órgão.

Ponte que cai

Com mais de 50 % dos trabalhos finalizados, a ponte que está sendo construída sobre o Rio de Contas, no trecho entre o município de Tanhaçu e o distrito de Sussuarana, desabou parcialmente ontem. Com investimento de R$ 6 milhões do governo do estado, a obra está a cargo da construtora SVC e era reivindicada há anos por moradores da região Sudoeste. O acidente só não virou tragédia porque os operários haviam saído do canteiro para almoçar.

Em cores

O desabamento da ponte de 140 metros de extensão, que teve sua largura ampliada de quatro para dez metros, não havia sido informado pelo governo até a noite de ontem. Um vídeo com imagens do acidente foi enviado à coluna e pode ser visto abaixo.

Boca fechada

Boca fechada Experiente político da base aliada ao Palácio de Ondina disse que iria recomendar ao governo Rui Costa (PT) que, em casos de grande repercussão, tivesse prudência antes de se pronunciar. “Se fizesse isso, não teria negado que houve rompimento da barragem em Pedro Alexandre para depois confirmar. Virou assunto nacional de modo negativo”, afirmou.