Deputados baianos são alvos de perfis fakes e robôs por causa do voto impresso

Às vésperas da decisão final da Câmara sobre a PEC do voto impresso, rejeitada ontem, a maioria dos 39 deputados federais baianos começou a receber uma onda de novos seguidores em seus perfis nas redes sociais. No entanto, a movimentação não é resultado de estratégias de engajamento virtual tocadas pela equipe dos parlamentares, e sim de perfis fakes e robôs prontos para atacar deputados que se posicionassem contra a proposta no plenário. Integrantes da bancada da Bahia também foram alvos de mensagens em série, enviadas tanto no privado quanto em fotos ou vídeos publicados nas redes, cobrando posição favorável à proposta, grande parte delas feita em tom de ameaça.

DNA escondido

Deputados ouvidos pela Satélite confirmaram o cerco da tropa virtual da extrema-direita e o recebimento de mensagens hostis, mas pediram para não ser citados, por temor de ataques em massa nas redes. Quase todos os novos seguidores da bancada tiveram os perfis recentemente criados sem quaisquer elementos que os identifiquem.

Corte de oxigênio

A redução das tarifas nas praças de pedágio da Via Bahia, imposta ontem pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), tem outro objetivo além de punir a companhia por descumprir cláusulas previstas nos contratos de concessão das BRs 116 e 324. No caso, a intenção do Ministério da Infraestrutura, que trava uma queda de braço para defenestrar a concessionária das duas rodovias, é reduzir o fôlego financeiro do grupo. A expectativa é a de que, com o caixa gradativamente asfixiado, o fundo canadense que controla a Via Bahia force a própria saída do negócio.

Cantinho do castigo

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa agendou para hoje a reunião que deve definir o futuro do deputado estadual Capitão Alden (PSL) após o Conselho de Ética da Casa recomendar a suspensão de seu mandato por 30 dias. No encontro, o comando da Assembleia vai discutir o rito para que o parecer do colegiado seja encaminhado, pautado e votado pelo plenário. Ameaçado de cassação por acusar colegas do bloco oposicionista de receberem mesada da prefeitura de Salvador, Alden só conseguiu escapar da degola com a mediação de políticos aos quais apelou por socorro.

Linha de zaga

Líderes do PP na Bahia deflagaram uma corrida para evitar baixas nos quadros do partido e impedir que a legenda chegue fragilizada nas negociações sobre candidaturas majoritárias em 2022. A tática de contenção de danos virou prioridade máxima diante do forte assédio a parlamentares pepistas, vindo das mais variadas frentes.



Bala de festim

Embora a Procuradoria-Geral da República esperasse desfecho favorável aos requerimentos de prisão preventiva e medidas cautelares para alvos da recente ofensiva da Faroeste, a equipe responsável pela operação já foi avisada de que o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, decidiu negar os pedidos.