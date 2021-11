Deputados tomam posse na Alba após morte de João Isidório

O deputado Luiz Augusto (Progressistas) tomou posse nesta quarta-feira (17) no lugar do deputado João Isidório Filho, que faleceu na semana passada. Luiz Augusto era o suplente e agora foi efetivado. Além dele, Reinaldo Braga (PL) , próximo suplente, foi empossado na cadeira do deputado licenciado Nelson Leal (PP), atualmente secretário estadual do Desenvolvimento Econômico.

A cerimônia aconteceu no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, às 11h30, em meio a muita emoção, com direito a uma salva de palmas em homenagem à memória de João Isidório.O presidente Adolfo Menezes lembrou da dor do pai do deputado, o deputado federal Pastor Sargento Isidório.Ele pediu que Deus conforte a família.

Menezes destacou que a efetivação faz parte do que determina a Constituição, pois mesmo em meio à dor a vida continua. Ele disse que à tarde, durante a plenária, os parlamentares farão homenagem ao colega falecido.

Emoção e distanciamento

Medidas de distanciamento social foram adotadas para a solenidade, que contou com as presenças do vice-governador João Leão, do secretário-geral do Progressistas, Jabes Ribeiro, dos deputados Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, Niltinho (Progressistas), e seus correligionários, Júnior Muniz e Eduardo Salles, e Fabrício Falcão (PC do B).

Superintendentes, diretores da Alba também participaram, bem como assessores e colaboradores antigos dos empossados. O ato de posse começou pontualmente às 11h, logo após a reunião da Mesa Diretora, com a posse definitiva do deputado Luiz Augusto – em decorrência do falecimento do deputado João Isidório Filho.

Ele leu o juramento constitucional e, bastante emocionado, lembrou que o falecimento do colega aos 29 anos é incompreensível: “Ele era mais novo que meus três filhos e jamais desejaria ser efetivado dessa maneira. Estava pronto para cumprir com meus deveres até março, quando retornará o titular Nélson Leal. Mas precisamos cumprir as leis e prosseguir, sem jamais esquecer do companheiro e parceiro João Isidório Filho”, disse.

O processo foi repetido com o suplente em exercício Reinaldo Braga, que foi econômico no discurso: “Gostaria muito de assumir em outras condições. Não dessa maneira terrível, nessas circunstâncias. Mas vida que segue”.