Descubra como acertar na escolha da pós-graduação 

Entre tantas ofertas de cursos de pós-graduação, independente da área na qual o profissional/aluno atua ou deseja atuar, a primeira preocupação ao escolher uma opção deve estar associada a identificar uma Instituição que tenha credibilidade e que seja reconhecida e valorizada pelo mercado.

Segundo Verena Alcântara, pró-reitora da pós-graduação Lato Sensu do Senai Cimatec, este é um passo importante no processo de educação continuada.

“A sua preocupação deve estar centrada na escolha de uma Instituição de Ensino Superior de referência e de um curso que esteja alinhado aos seus objetivos de carreira”, comenta.

Público-alvo

Um programa de pós-graduação é indicado para aquele profissional que visa aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos/profissionais, ou ainda aquele que deseja fazer uma transição de carreira, bem como para quem busca novas recolocações no mercado.

Também pode ser uma boa opção para aqueles que buscam se preparar para cargos mais executivos e de exercer a liderança em projetos mais complexos e, também, para aqueles que querem estar mais preparados para empreender... E é claro, para desenvolver as famosas soft skills – habilidades comportamentais indispensáveis a qualquer esfera da atuação profissional.

Especialmente no mercado de tecnologia, ao buscar uma pós, é imprescindível avaliar além do currículo proposto pelo programa/curso (como o conteúdo dialoga com a questão da inovação e tecnologia), o posicionamento da IES: trata-se de uma Instituição que pratica e investe em projetos de tecnologia e inovação? Quais as realizações desta instituição quanto a projetos de inovação e o quão ela contribuiu com os seus projetos para o desenvolvimento da comunidade/sociedade onde está inserida?

“Outro ponto importante é: uma vez definida a área em que busca o desenvolvimento, é importante que o estudante/profissional busque uma Instituição de Ensino Superior que tenha experiência com a oferta de cursos de pós-graduação”, diz Verena Alcântara.

Objetivos definidos

Há também alguns outros critérios fundamentais que devem nortear o aluno na escolha da pós-graduação Lato Sensu, especializações e MBAs (Master in Business Administration). Ele deve definir seus objetivos profissionais, considerando as suas habilidades, preferências e fraquezas que precisam ser aprimoradas.

“Estabelecidos esses objetivos, é muito importante que conheça o mercado de trabalho e suas tendências, quais são as possibilidades de atuação e as oportunidades que traz para o profissional. Definir qual o modelo de pós-graduação que melhor lhe atenderá também é essencial para uma escolha mais assertiva”, diz Marcele Reis Ferreira, da Unifacs.

O coordenador da pós em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito, Diogo Guanabara, salienta que uma boa escolha passa por conhecer as próprias necessidades de atualização na área em que deseja atuar.

“O aluno hoje já sai da faculdade desatualizado, porque ganha um diploma que representa o direito analógico. Fazer uma revolução na carreira entendendo o direito digital é sair na frente e ganhar destaque”, comenta.



