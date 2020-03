Desde 19 de fevereiro, todas as sessões da Assembleia caíram por baixíssimo quórum

Desde o último dia 19, todas as tentativas de abrir sessão para votar projetos de lei na Assembleia Legislativa caíram pela ausência quase completa de deputados estaduais no plenário na Casa. Ao todo, o baixíssimo quórum derrubou quatro. À primeira, na quinta-feira de Carnaval, só compareceram seis dos 63 parlamentares: Euclides Fernandes (PDT), José de Arimateia (Republicanos), Marcell Moraes (PSDB), Olívia Santana (PCdoB), Talita Oliveira (PSL) e o presidente da Assembleia, Nelson Leal (PP). Nas duas seguintes, dias 20 e 27, apenas Fernandes apareceu para trabalhar. Ontem, somente 11 deputados registraram presença em plenário, de acordo com informações obtidas no portal de transparência do Legislativo estadual.



Cuia na mão

O longo recesso informal da Assembleia emperrou um dos projetos mais importantes do governo Rui Costa (PT): o que autoriza o Executivo a contrair empréstimo de R$ 250 milhões junto ao Banco do Brasil. O líder da bancada governista, Rosemberg Pinto (PT), vem suando a camisa para convencer os aliados a dar quórum hoje, mas encontrou resistência.

Clube dos Onze

Em compasso contrário, cresce o número de deputados da Assembleia com pré-candidaturas postas a prefeito nas eleições deste ano. Segundo apurou a Satélite, há pelo menos 11 já posicionados no páreo. Na corrida pela prefeitura de Salvador, existem três nomes: Olívia Santana (PCdoB), Hilton Coelho (Psol) e Niltinho (PP). Em Feira, mais dois - Targino Machado (DEM) e José de Arimateia (Republicanos). Jânio Natal (Podemos) é candidato certo em Porto Seguro, assim como Eduardo Alencar (PSD), em Simões Filho. Mirela Macedo (PSD) se articula para disputar o comando de Lauro de Freitas e Jurailton Santos (Republicanos) cogita concorrer em Vera Cruz. Zé Cocá (PP) e Zé Raimundo (PT) são candidatíssimos em Jequié e Vitória da Conquista, respectivamente.

Não com cara de sim

O diretor de Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Marcelo Sansão, admitiu a aliados que recebeu convite para substituir Bernardino Brito Filho no cargo de delegado-geral da Polícia Civil. No entanto, garantiu que, a princípio, rejeitou a oferta feita pelo secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa. A eventual troca de Brito Filho por Sansão foi noticiada pela coluna na edição de ontem.

Novos ventos

De 21 alunos baianos do novo curso do RenovaBR, primeira escola de formação de políticos do Brasil, dois devem disputar as eleições para prefeito em outubro: o advogado Rafael Cordeiro, que negocia com o PP e o Avante em Feira de Santana, e o engenheiro civil e empresário Adson Soares (PT), linha de frente da oposição ao prefeito de Ipirá, Marcelo Brandão (DEM). Os demais vão entrar na briga para vereador, sendo oito mulheres e 11 homens, em sete cidades do interior e na capital.

Balão sem gás

O governo federal negou acesso ao Regime Especial de Incentivos de Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) para o Terminal Petroquímico de Miramar, megaprojeto da Bahiana Distribuidora de Gás, joint venture formada pelos grupos Ultra e Ipiranga.