Desembargadora presa está perto de fechar delação premiada com a Faroeste

Presa desde 14 de dezembro por suspeita de envolvimento com o esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), a desembargadora Ilona Márcia Reis está bem perto de fechar acordo de delação premiada com a Operação Faroeste. De acordo com integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR), as negociações com a magistrada avançaram bastante nas duas últimas semanas, após Ilona revelar uma série de detalhes sobre o comércio de decisões na mais alta corte do Judiciário estadual e apontar caminhos que podem levar a novas frentes de investigação.

Aviso prévio

As costuras para uma eventual colaboração da desembargadora foram reveladas pela Satélite em 5 de janeiro, mas teriam começado pouco tempo depois que o relator da Faroeste no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes, converteu sua prisão temporária em preventiva. Na PGR, a delação de Ilona é tida como fundamental para ampliar o cerco sobre o esquema e descobrir o alcance da corrupção no TJ.

Banco de reservas

Em paralelo, a equipe da Faroeste dá como certo o afastamento de pelo menos outros quatro desembargadores e juízes suspeitos de participar do esquema. Recentemente, a PGR apresentou ao relator do caso no STJ uma leva de indícios contra membros do TJ citados em depoimentos e alertaram sobre os riscos causados pela permanência deles nos cargos. A expectativa é de que Og Fernandes defira o pedido ainda este mês.

Vara de pescar

Cardeais do PP se movimentam intensamente para aumentar a bancada do partido na Assembleia Legislativa. Os alvos são parlamentares da base aliada ao governo do estado que estão descontentes com as atuais legendas. Entre os principais nomes da lista, está o deputado estadual Vítor Bonfim, que já sinalizou desejo de sair do PL.

Pista livre

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), pavimentou o caminho para conquistar o comando da União dos Municípios da Bahia (UPB). Além do apoio dos prefeitos da oposição, Cocá garantiu a adesão do PSD e PT, que desistiu de entrar no páreo.

De cara virada

Azedou de vez a relação entre a deputada federal Lídice da Mata e a deputada estadual Fabíola Mansur, que travam uma disputa interna no PSB baiano. O clima já não era ameno, mais piorou no rastro da eleição para a Mesa Diretora da Assembleia, no último dia 1º. Na ocasião, Fabíola lançou candidatura avulsa para a segunda vice-presidência da Casa, brigando diretamente com Marcelinho Veiga, genro do deputado federal Marcelo Nilo (PSB), que faz parte da ala da sigla liderada por Lídice.

Salto em altura

O secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, pretende elevar ainda mais a cobertura da Vacina Express, voltada a imunização domiciliar de pessoas que estão no grupo de risco da covid. Inicialmente, a ideia é chegar a até 300 atendimentos diários nas futuras etapas.