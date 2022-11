Desenrola: conheça a plataforma de cursos gratuitos para mulheres empreendedoras

A DIVER.SSA, startup de impacto que atua com educação empreendedora para mulheres com foco no acolhimento, bem-estar mental e emocional está lançando, em parceria com o TikTok, a Desenrola, plataforma de cursos gratuitos que podem ser acessados pelo celular para empreendedoras brasileiras experientes ou que estejam iniciando um negócio e buscam investir no seu autoconhecimento e conhecer ferramentas para potencializar sua autogestão e autoconfiança.

“O nosso principal objetivo é potencializar as empreendedoras do Norte e Nordeste do Brasil que buscam fortalecer os seus negócios em plataformas digitais e o nosso principal diferencial para alcançá-las é o pilar do autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal na perspectiva do empreendedorismo", afirma Ítala Herta, CEO da DIVER.SSA.



Clicando no link https://diverssa.com.br/diverssa-mais-tiktok/, as pessoas interessadas já terão acesso gratuito ao curso de estreia "Praticando o Autoconhecimento: Ferramentas para o seu Bem Estar Mental”, conduzido pela pedagoga e instrutora de Mindfulness (atenção plena), Fabiana Costa. Os conteúdos são divididos em 6 módulos e podem ser acessados tanto pelo computador quanto pelo celular.



"Fazer várias coisas ao mesmo tempo, lidar com o dia a dia estressante pensando no que já aconteceu, antecipando cenários futuros que ainda não sabemos se vai acontecer, é o cenário comum de uma mulher empreendedora. Quando isso vira o nosso modo de operação cotidiano, somos levadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções e o custo emocional de isso é muito alto", diz Fabiana.

Ela completa: "Por isso, a essência desse curso traz uma possibilidade, uma estratégia, uma forma das mulheres que empreendem aprenderem a encontrar um espaço de autoconhecimento, de autocuidado, através do fortalecimento da atenção, da consciência plena, do aqui e agora”.

O próximo curso da plataforma já tem tema definido: "Comunicação e Bem-Estar Digital”, com a especialista em comunicação digital e Diretora de Operações da DIVER.SSA, Bia Bem. Mais informações sobre a programação serão disponibilizadas em breve, na plataforma Desenrola.