Desfalcado, Vitória tenta voltar à zona de acesso diante do ABC

Restam apenas três jogos no quadrangular final da Série C do Brasileiro e o de hoje tem potencial para ser um divisor de águas para o Vitória nessa reta final da competição. Um triunfo diante do ABC pode reconduzir o Leão à zona de acesso já nesta rodada. A bola rola às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal.

"Esse jogo representa tudo, nosso futuro, o dos atletas, da comissão, do staff, de toda a diretoria, dos nossos torcedores", definiu o técnico João Burse. "Foi uma ótima semana de trabalho e estamos preparados para fazer um grande jogo lá", garantiu.

Vitória e ABC se enfrentaram duas vezes nesta Série C. Ambas as partidas foram disputadas no Barradão e terminaram empatadas: 2x2 na fase classificatória e 0x0 no primeiro encontro do quadrangular, domingo passado. Pelo rubro-negro, apenas Santiago Tréllez balançou a rede. A equipe potiguar anotou com Fábio Lima e Erick Varão. No jogo mais recente, os principais destaques foram os goleiros Dalton e Matheus Nogueira.

"Cada jogo tem a sua história e esses dois jogos serviram pra gente analisar o adversário, saber onde a gente pode explorar. Da mesma forma eles também e a gente se proteger. Nós fizemos a estratégia, o plano de jogo e estamos preparados", frisou João Burse.

O clima é de final e para os dois lados. O ABC pode garantir o acesso à Série B com duas rodadas de antecedência contra o Vitória. Para festejar diante de sua torcida, que esgotou os ingressos para o jogo, a equipe potiguar precisará vencer no Frasqueirão e torcer para que o Figueirense perca do Paysandu no outro jogo da chave, domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Para o Vitória também é interessante que o time catarinense seja derrotado pelo paraense. Se isso ocorrer, um triunfo simples do Leão o coloca de volta na zona de classificação. Para não depender do confronto de amanhã, o rubro-negro precisa vencer o ABC por três ou mais gols de diferença.

Se conseguir o feito, o Vitória também quebrará um tabu. O time potiguar está invicto como mandante na Série C. A única derrota em casa na temporada aconteceu no estadual, em 23 de janeiro, quando a equipe alvinegra foi derrotada pelo América-RN, por 2x1.

"Desde que chegamos aqui no Vitória temos enfrentado muitas situações adversas e temos superado essas situações. Com trabalho, dedicação e muito empenho. Tivemos uma semana boa de trabalho. Trabalhamos todos os aspectos. Físicos, táticos e psicológicos. Os atletas estão prontos para fazer um grande jogo lá", afirmou Burse.

O jogo contra o ABC será o segundo do Vitória fora de casa no quadrangular. Na segunda rodada, o Leão foi goleado pelo Figueirense por 5x1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Na rodada derradeira da fase também enfrentará o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém.

A atual configuração do Grupo C do quadrangular tem o ABC como líder, invicto, com sete pontos. O Figueirense aparece na segunda colocação, com seis. O Vitória está em terceiro lugar, com quatro pontos, e o Paysandu, que ainda não pontuou, é o lanterna.

O Grupo B tem o Mirassol na liderança, com sete pontos, e o Botafogo-SP em segundo lugar, com seis. O Volta Redonda soma três pontos e ocupa a terceira colocação. A Aparecidense amarga a última posição, com apenas um ponto.

Apenas os dois primeiros colocados de cada time garantem acesso à Série B de 2023. Os líderes ainda disputam a taça da competição em final com jogos de ida e volta.

Desfalques

O Vitória entrará em campo com dois desfalques. Machucado na coxa, o atacante Rafinha foi vetado pelos médicos. Artilheiro rubro-negro na competição com oito gols, ele fez fisioterapia ao longo da semana, mas ainda não está pronto para jogar.

Revelado na base, Hítalo é o mais cotado para ficar com a vaga. O atacante de 21 anos entrou no decorrer de quatro partidas da Série C e deve ter a primeira chance como titular. Luidy também é opção.

O técnico João Burse também precisará mexer na lateral esquerda. Com dor muscular, Guilherme Lazaroni está fora do jogo. Com isso, Sánchez voltará a ser o titular da posição. O lateral direito Iury, que vinha sendo reserva, está com dor no joelho e não será opção no banco.

Apesar das duas baixas, o comandante rubro-negro poderá contar com Marco Antônio. O zagueiro se recuperou de um edema no pé e está confirmado no time, assim como o lateral direito Alemão, que foi poupado de um dos treinamentos da semana por apresentar cansaço muscular.

O Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Hítalo.