Desfile no MAM-BA reúne criações artesanais assinadas por estilistas baianos ​

Um time de criadores que vem dando o que falar na moda baiana e nacional há algum tempo vai estar reunido em um desfile coletivo marcado para o próximo sábado (12), às 17h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). O evento integra a programação da Feira Artesanato da Bahia, que acontece também no domingo (13/03), das 15h às 21h. O acesso é gratuito.



Participam do desfile as marcas Sillas Filgueira, da estilista Silla Maria (foto); Nós Macramê, de Cássio Caiazo e José Erick; MB Conceito e Balbina, de Moabe Barros; Casalinda Ateliê, da estilista Kivia Souza; Jeferson Ribeiro Brand, do criador de mesmo nome; Preta Brasil, de Luana Bonfim; além de Abanto e Orí Lewa, ambas comandadas por Alex Milanny. A direção e styling é de Tininha Viana, em parceria com o Senac.

Foto: Divulgação



Na passarela, roupas produzidas em tear manual, pintadas à mão, bordadas com a técnica do redendel e feitas em reaproveitamentos de tecidos. Acessórios feitos em cerâmica, madeira de demolição, fibras naturais como piaçava e caruá, couro e cocos complementam os looks. As peças são produzidas pelas artesãs Celia Amorim, Clara Fernandez, Maria Zenaide Batista, Lara Mascarenhas, Maria dos Anjos, Geiza Santos, Lena Dantas, Itamani da Conceição, Nenete, Dona Jacira e Tarsis Rocha, além dos grupos Associação das Produtoras Artesãs de Vila Sauípe, Estiva e Canoas, Itamani da Conceição e Associação de Biojoias, Pesca e Agricultura de Ituberá – ABPAGI.



A feira

O histórico Solar do Unhão vai receber produtos de artesãos e artesãs que refletem a rica diversidade cultural do Recôncavo, Baixo Sul e Região Metropolitana de Salvador. Cerâmicas utilitárias e decorativas, rendas, bordados diversos, como richelieu e barafunda, trançados de fibras naturais, crochê e macramê são algumas das técnicas cujas produções poderão ser adquiridas direto de quem produz.



A Feira Artesanato da Bahia é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Associação Fábrica Cultural. O evento conta com o apoio do Museu de Arte Moderna da Bahia, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – Ipac, Secretaria de Cultura e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

