Desistir pra continuar seguindo: uma reflexão sobre a pausa de Simone Biles

O mundo esperava muito da ginasta americana Simone Biles (@simonebiles). E ela também. No momento que seria o ápice da sua carreira já premiada, contudo, ela decidiu parar em nome da sua saúde mental. O que essa pausa tem a nos ensinar e nos fazer refletir, inclusive sob a perspectiva racial? É o que fala Midiã Noelle (@midinoelle ), colunista do @correio24horas, Fundadora da @commbne, mestra em Cultura e Sociedade (UFBA) e Líder do Programa Marielles Fundo Baobá, neste vídeo para o #CorreioAfro

ASSISTA:



Edição de imagens @eduardo.bas.tos