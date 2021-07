Destaque do Bahia, Matheus Teixeira renova até o fim de 2024

Um dos destaques do Bahia na temporada 2021, o goleiro Matheus Teixeira renovou contrato com o tricolor. O jogador de 22 anos assinou até o fim de 2024. O antigo vínculo era válido apenas até o final de 2021.

Matheus Teixeira fez toda a base no Palmeiras e chegou ao Bahia em 2019 para fazer parte da equipe de transição. Como as inscrições no time sub-23 já estavam encerradas, ele acabou sendo incorporado ao time sub-20.

No ano passado, o goleiro foi promovido ao grupo principal, não recebeu chances e ficou como quarta opção do elenco, frequentando apenas o banco de reservas.

Já esse ano, a situação de Matheus Teixeira mudou. Ele aproveitou a chance que teve quando Douglas e Mateus Claus estavam afastados e ganhou a condição de titular. O goleiro estreou na semifinal da Copa do Nordeste, e foi o herói ao pegar os pênaltis na decisão contra o Fortaleza.

Matheus voltou a brilhar na final, outra vez nas cobranças de pênaltis, e ajudando o Bahia a conquistar o tetracampeonato regional.

Além dele, o elenco do Bahia conta ainda com as opções de Mateus Claus e Dênis Júnior, que defende o time de aspirantes. Antigo titular da meta tricolor, Douglas foi emprestado ao Juventude.