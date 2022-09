Destaque do Vitória, Dalton rejeita clima de revanche contra o Figueirense

Destaque do Vitória na última rodada da Série C do Brasileiro, Dalton foi o escolhido para dar entrevista na reapresentação do elenco rubro-negro, nesta segunda-feira (12), na Toca do Leão. Após o empate sem gols com o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, o goleiro se prepara para fechar as traves novamente, dessa vez diante do Figueirense, domingo (18), às 16h, no Barradão.

“Vai ser uma final, um jogo de vida para nós”, definiu Dalton. “A gente conta também com o torcedor. Que ele viva esse clima, que ele compre esse clima. Que nos apoie, vibre nos gols, que esteja com a gente jogando o jogo”, pediu.

No primeiro encontro das equipes no quadrangular, o Vitória foi goleado pelo Figueirense por 5x1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Apesar do placar elástico, Dalton prega que o clima precisa ser de decisão, mas não de revanche.

“Acho que essa palavra não cabe. Não tem porque a gente criar um clima que é desnecessário. É um jogo decisivo, a gente sentiu a derrota lá, foi amarga, foi dura, foi sentida no vestiário pós-jogo, mas a gente assimilou bem, trabalhou a semana e conseguiu dar a volta por cima. Fomos fortes porque não é fácil perder um jogo da maneira como perdemos, mas conseguimos encontrar forças como um grupo que se dedica, quer buscar a vitória e pensa no acesso”, afirmou o goleiro.

Conquistar o acesso só depende do Vitória e o jogo contra o Figueirense é fundamental para alcançar esse objetivo. As equipes estão separadas por apenas um ponto. Segundo colocado, o time catarinense tem seis pontos. Em terceiro lugar, o rubro-negro soma cinco e precisa vencer para ultrapassá-lo.

“Muito equilíbrio. Era o que a gente esperava, era o que o grupo demonstrava antes de começar essa fase final. São grandes equipes, qualificadas, que chegaram por méritos. A gente vem de jogos decisivos, cada jogo tem se tornado mais importante para nós. O que gera uma carga emocional muito grande, um foco ainda maior”, pontuou Dalton.

O ABC tem oito pontos e ocupa o primeiro lugar do Grupo C. O Paysandu, com apenas três, é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados do grupo garantem o acesso.

“Não foi fácil e não vai ser fácil esse jogo também. Então a gente tem que se preparar muito bem essa semana. O Figueirense é uma equipe que tem virtudes, mas tem deficiências também e que a gente consiga explorar da melhor maneira possível”, projetou o goleiro rubro-negro.

Tratamento

Desfalques do Vitória contra o ABC, o atacante Rafinha e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni ainda são dúvidas para o jogo contra o Figueirense. Nesta segunda-feira, eles seguiram o tratamento de fisioterapia e também fizeram um trabalho na sala de musculação.