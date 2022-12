Destaque do Vitória, Dionísio sofre lesão e passará por cirurgia

O Vitória terá uma baixa importante em boa parte da temporada 2023. Destaque do Vitória na campanha de acesso à Série B do Brasileiro, o meia Dionísio sofreu uma lesão e vai precisar passar por cirurgia. O jogador de 28 anos lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

De acordo com nota oficial divulgada pelo clube, a previsão de recuperação é de aproximadamente sete meses. A cirurgia será realizada esta semana. “Acontece, faz parte. Permissão de Deus, então é trabalhar e focar na recuperação para voltar logo”, afirmou Dionísio ao site do Vitória.

Ele se machucou durante o jogo-treino disputado contra o Itabuna, na última sexta-feira (23), no Barradão. O Vitória venceu a partida por 3x0, com gols de Gustavo Blanco, Santiago Trellez e Alisson Santos.