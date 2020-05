Destaque no sub-23, atacante Gustavo renova com o Bahia

O Bahia garantiu a manutenção de mais uma peça do seu elenco para a sequência da temporada. Um dos destaques da equipe tricolor no Campeonato Baiano, o atacante Gustavo, de 23 anos, teve o seu contrato renovado e vai permanecer no Esquadrão. O vínculo entre clube e jogador se encerraria no após o estadual.

Gustavo fazia parte do time de aspirantes, que era treinado pelo técnico Dado Cavalcanti e estava disputando o Baianão. Esse ano, o atacante foi titular em todos os sete jogos que a equipe fez e marcou um gol, no triunfo sobre o Vitória da Conquista, por 2x0, em Pituaçu.

Natural de São Paulo, Gustavo chegou ao Bahia no ano passado para fazer parte do time de aspirantes após chamar a atenção do tricolor ao defender o Jequié no Campeonato Baiano. O atacante foi um dos destaques do Esquadrão no Campeonato Brasileiro da categoria e ajudou a equipe a ser semifinalista da competição.

Por conta da paralisação do futebol em virtude da pandemia do novo coronavírus, e por não ter a garantia de calendário para o sub-23 no segundo semestre, o Bahia acabou optando por encerrar a equipe de aspirantes. Por isso, quando o futebol for retomado, Gustavo será integrado ao time principal.

Com características de dribles e velocidade, o atacante vai ser opção para Roger Machado para atuar pelos lados do campo. No setor, o treinador conta ainda como Élber, Clayson, Rossi e Arthur Caíke. O último, no entanto, tem contrato se encerrando no fim de junho e dificilmente vai permanecer no clube.

Nos últimos dias, o Bahia garantiu também as permanências do goleiro Mateus Claus e do volante Edson, que estavam na equipe de aspirantes e tiveram contratos renovados. Assim como Gustavo, a dupla também vai ser integrada ao elenco de Roger Machado.

A ideia do Bahia é incorporar entre oito e dez jogadores do time sub-23 ao principal. Além dos já citados, nomes como Ignácio, Ramon, Arthur Rezende, Caíque e Saldanha também devem se juntar aos outros atletas.

Outros jogadores que não fazem parte dos planos do clube já se despediram da Cidade Tricolor, são os casos do goleiro Fernando, do lateral Lucas Rodrigues, o zagueiro Anderson, os volantes Luciano Buiu e Paulinho, os meias Cristiano e Vinícius Garcia e o atacante Régis Tosatti.

Novo empréstimo

Quem não vai seguir no Bahia em 2020 é o atacante Fernandinho. Emprestado ao Joinville no primeiro semestre, ele vai seguir no futebol catarinense, mas vai defender as cores da Chapecoense durante a Série B, também por empréstimo.

Fernandinho despertou o interesse da Chape após marcar dois gols em nove jogos pelo rival estadual. O atacante chegou ao Bahia em 2018 e fez parte do time sub-23, mas chegou a ser utilizado em três partidas do time principal. Duas no Brasileirão de 2018 e uma no Campeonato Baiano do ano passado.