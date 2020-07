Detenta morre após cela de delegacia do Norte da Bahia ser atingida por incêndio

Uma mulher morreu durante um incêndio na delegacia de Lapão, no Norte da Bahia. Cleide Rosa de Jesus, de 53 anos, estava presa quando as chamas atingiram a cela onde ela se encontrava, na terça-feira (30). O caso foi confirmado pela Polícia Civil.

Cleide estava na cela sozinha quando o incêncio ocorreu. As chamas não se alastraram para as outras quatro celas de delegacia e, segundo a polícia, não atingiram os outros presos. Carcereiro e moradores da cidade ajudaram a apagar o fogo.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do incêndio. Foi solicitada perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e carcereiro e custodiados estão sendo ouvidos. A hipótese seria de curto-circuito. A Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) acompanha as investigações.

Alguns presos que estavam na unidade serão transferidos para outras delegacias da região, entre esta quarta (1º) e quinta-feira (2).

Cleide respondia por homicídio e estava presa desde agosto de 2019. Segundo a polícia, ela matou o marido e tentou matar a irmã no distrito de Água Nova, pertencente a Lapão. Após sua prisão, a mulher confessou o crime.