Detran-BA cancela credenciamento de empresa de vistoria de veículos 

A Líder Vistorias Automotivas foi a primeira empresa a ter o sinal cancelado pelo Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) após decisão da Procuradoria Jurídica da autarquia, publicada no Diário Oficial do Estado, no último sábado (6).

A empresa foi descredenciada após conclusão de processo interno para apuração de ilícitos relacionados à aprovação de vistoria de veículo adulterado, ocorrida em fevereiro deste ano.

A penalidade prevista no Artigo 52 da Portaria 387/2014 do órgão, que regulamenta o credenciamento de empresas, determina a suspensão definitiva do credenciamento para vistoria veicular, em caso de aprovação de veículos adulterados/clonados.

Nos últimos quatro anos, mais de 20 empresas credenciadas ao Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) perderam o licenciamento para operar na vistoria de veículos.