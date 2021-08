Detran-BA já oferece pagamento de taxas pelo PIX

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) começou disponibilizar o pagamento de taxas, através do PIX, o sistema eletrônico de pagamento instantâneo. O projeto, em breve, deverá contemplar todos os serviços, fazendo parte da proposta do órgão que investe em tecnologia com o objetivo de ampliar a aproximação com o público.

A novidade entrou em vigor nesta segunda (2) com o objetivo de oferecer maior agilidade para regularização de serviços ofertados na plataforma, diante de agendamento no site e aplicativo SAC Digital e já está valendo, por exemplo, para as taxas referentes à renovação da Carteira de Habilitação (CNH), Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), Permissão Internacional para Dirigir (PID) e registro e transferência de veículos, durante o processo de retomada de todos os prazos do órgão.

“A implantação da nova modalidade garante o pagamento instantâneo facilitando a vida do cidadão”, ressalta o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel.

Os boletos estão sendo emitidos com QR-Code para viabilização do pagamento através de qualquer instituição bancária. Até julho, a quitação das taxas acontecia por meio de aplicativos e caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob. Nessa primeira etapa, serviços de licenciamento integrado e multas, ainda não serão quitados via PIX.