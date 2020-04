Detran registra emissão de mais de 11 mil documentos de veículos pelo SAC Digital

Desde que foi implantado, na última segunda-feira (27), o serviço do Departamento Estadual de Trânsito para emissão online do documento do veículo registrou 11.242 operações no site do SAC Digital. O balanço corresponde ao número de emissões feitos até quarta-feira (29). Com o serviço, agora é possível baixar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no celular e fazer uma cópia do documento de casa.



“Agora, a renovação anual do licenciamento do veículo já nasce digital. Acabamos com a impressão e o envio do CRLV pelos Correios e a possibilidade de buscar o documento em nossas unidades, o que consumia um volume importante de recursos. Trocamos por economia, mais segurança e facilidade para o cidadão, em tempos de coronavírus e seu isolamento social", disse o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel na ocasião.

Segundo o órgão, a procura pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) foi maior no período da tarde (43%), seguido pela manhã (30%), noite (24,5%) e madrugada (2,5%) por meio do site do SAC Digital.

O CRLV eletrônico é obrigatório e tem validade em todo o país. Ele pode ser compartilhado por até cinco pessoas. A obrigatoriedade do documento será desconsiderada se o agente de trânsito puder consultar a situação do veículo pela internet.