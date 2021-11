Trazer a arte para o dia-a-dia é uma boa maneira de escapar da mesmice e aflorar diversas expressões. Se você também concorda com essa premissa, vale prestar atenção no Verão da Triton (triton.com.br) que aposta nela para lançar a coleção batizada de Hometown Movimentos Artísticos. O resultado agrada, sobretudo, a tentativa de desconfigurar a estamparia floral por meio das interferências da computação. Outro destaque se dá para estampas com rabiscos e grafismo destacados em vermelho e fórmulas matemáticas anotadas ao fundo em preto.





Beeem 2000

Que se rendeu às sandálias que viraram hit e carregam a moda dos anos 2000? Entre elas, olhos abertos para o modelo puff, com tiras almofadadas, produzida em sintético, que tem bico arredondado, solado rasteiro, e é produzida nas cores mais doces. Já escolheu a sua? O lançamento da Shoes to Love (shoestolove.com.br), em rosa seco, que custa R$ 119,9 é um dos nossos preferidos.

Curingão

Um cinto esportivo é aquele item tem que ter em um guarda-roupa fashionista. Afinal, basta o acessório para você transformar a camisa oversized do boy em um vestido cool. Onde achar? No e-commerce da Youcom (youcom.com.br). Custa R$ 19,9.

É ela

Uma mochila bem pensada é uma substituta perfeita para bolsa. A dica é escolher um modelito bacana que você possa usar muito, desde uma saída rápida até aquela viagem curta. Rolou sentimento? Então, dá aquela espiadinnha no achado da Cantão (cantao.com.br). Preço: R$ 299.

Poderoso

Muitas vezes você não precisa de nada. Basta um acessório de efeito para o look sair do lugar comum. O segredo é ir atrás dessa peça de impacto. O vixe amou o chapéu de palha feminino garimpado na lojinha virtual Shoppee (shopee.com.br). O achadinho ainda é amigo do bolso, você leva para acsa por R$ 34,9.

Eles em cena

Boys descolados vão adorar a bermuda da Fila, arrematada na loja da Grippon (grippon.com.br), que custa R$ 129,99, e fica incrível com qualquer visu esportivo.