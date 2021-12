Deu mar: soteropolitanos vão às praias em primeiro dia de sol do Verão na capital

Uma semana depois do início da estação, o Verão deu, finalmente, às caras em Salvador na terça-feira (28). Pelo menos, foi isso que disseram os soteropolitanos que estavam ansiosos por um dia ensolarado e aproveitaram o bom tempo para correr para o mar, fazendo as praias da cidade registrarem uma boa movimentação.

“Verão só começa quando o sol sai, quando a gente vai na praia. Eu estava ansioso, acompanhando a previsão e esperando a primeira brecha de sol para estrear na estação”, conta o técnico de enfermagem Reinan Santana, 30 anos, que levou familiares de Brasília para conhecer o Porto da Barra.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Fim da agonia

Como de praxe em dias ensolarados, o Porto da Barra estava cheio. E, entre os banhistas, não faltavam histórias de gente ansiosa para pegar o banho de mar. As estudantes Eliza Sampaio, 23, e Deisiane Santos, 23, esperaram por semanas pela chance.

“Sempre que eu tenho oportunidade, tô na praia na companhia de Deise. A gente estava numa frustração sem sol esses dias, mas hoje finalmente saiu. Ela me mandou mensagem logo cedo quando viu a previsão e a gente veio”, conta Eliza.

Deise confirma a angústia e explica porque já vieram no primeiro dia com o tempo mais propício para a praia. “Eu falei que no dia que o sol abrisse, a gente ia para praia, independente de qual. Esperamos duas semanas e viemos logo porque daqui a pouco cai chuva e a gente não veio”, afirma.

Eliza e Deisiane sempre vão para a praia juntas (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Na Praia do Meio, na Boa Viagem, foi o fim da espera da pedagoga Nathália Carvalho, 28, e da família que aproveitaram um dia de sol depois de esperar por dias uma melhora no tempo.

“Estava acompanhando a previsão do tempo e, quando o sol apareceu, aproveitei a oportunidade já que esses dias ensolarados estão incertos. Deu pra matar a saudades. Mas, se o sol colaborar, a gente não reclama de mais uns dias”, brinca a pedagoga.

Nathália ficou um mês sem ir na praia (Foto: Acervo Pessoal)

Se a terça-feira foi boa para os banhistas, foi melhor ainda para quem trabalha na praia e depende do movimento para sobreviver, como a ambulante Alana Lima, 28. “Fiquei em casa todos esses dias porque não compensa. Quando tá chovendo, não dá nem pra botar a cara aqui. Nem precisa chover, nublado já tem uma queda de 80% nas vendas. Então, para a gente, precisa ter sol”, fala.

Balneabilidade não é ideal

Apesar do ânimo e pressa dos banhistas e ambulantes, o major Luciano Alves, comandante do Grupamento de Bombeiros Militar (Gmar), alerta que ir para a praia logo após a chuva deixa os cidadãos em contato com uma água mais suja. "Praias de área urbana recebem afluentes de rios e canais, que não comportam o fluxo de água e encaminham essa água para o mar, junto com sujeiras. Então, aumenta a quantidade de poluição", conta ele

Luciano indica ainda que os banhistas consultem o aplicativo 'Vai Dar Praia', do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que atualiza a balneabilidade das praias em tempo real para saber que lugar é mais propício para o banho de mar.

As atividades do Gmar são intensificadas nesta época e os agentes estão mais atentos porque, no Verão, devido ao maior número de pessoas nas praias, a possibilidade de afogamentos cresce em 45%.

*Com orientação do subeditor João Gabriel Galdea