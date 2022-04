'Devo ter cochilado', diz motorista que dirigia para ex-BBB Rodrigo Mussi

O motorista por aplicativo Kaique Reis que transportava o ex-BBB Rodrigo Mussi, quando se envolveu em um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (31), disse que estava com sono e acredita ter cochilado ao volante. Kaique bateu em um caminhão carregado de soja na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

"A corrida apareceu pra mim no aplicativo, peguei ele no Presidente Altino e vim trazer para a Consolação. Aqui no meio da marginal eu só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa e infelizmente teve esse acidente", disse o motorista Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP.

Kaique saiu ileso, mas Rodrigo, que estava sem o cinto de segurança, foi arremessado para frente do veículo, teve múltiplas fraturas e sofreu traumatismo craniano. O estado de saúde é delicado e ele passa por cirurgia.

Ainda em entrevista ao Bom Dia SP, o motorista disse que pediu para ele usar o dispositivo de segurança. "Na hora da batida eu estava de cinto, eu sempre uso cinto, solicitei para ele colocar o cinto também, porém não tenho que ficar toda hora olhando pra trás pra ver se o cara tá de cinto ou não. É da cabeça do cara", acrescentou.

Segundo Kaique, Rodrigo foi socorrido consciente e sugeriu que o ex-BBB estava embriagado. "Ele saiu [socorrido] de Bombeiro na maca. Tava falando um meio enrolado. Mas por conta do álcool também não estava com um diálogo muito bom", concluiu.

Carro bateu na traseira de um caminhão carregado de soja e ficou destruído (Foto: Reprodução/TV Globo)

A polícia fez o teste do bafômetro em Kaique e no caminhoneiro, mas não houve a constatação de álcool.

Na noite desta quarta-feira (30), o ex-BBB esteve no estádio do Morumbi para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras. No Instagram, ele comemorou a vitória time por 3x1 ao lado do também ex-BBB Guilherme Napolitano.

Equipe publicou comunicado nas redes sociais

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do BBB22 em um paredão triplo, o qual ele disputou com Jessilane Alves e Natália Deodato. Ele recebeu 48,45% no paredão que contou com mais de 115 milhões de votos.