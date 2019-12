Devotos participam das homenagens ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes

Como acontece há mais de 200 anos, inúmeros fiéis participam das homenagens à Nossa Senhora da Boa Viagem e ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Organizada pela Devoção Senhor Bom Jesus dos Navegantes, este ano a festa terá como tema central Na Gratidão do Povo navega o Anjo Bom da Bahia, e os devotos têm um motivo a mais para comemorar: a Galeota Gratidão do Povo voltará a participar da procissão marítima, após ser completamente restaurada.



Os festejos começaram nesta sexta-feira (27) com missas ao longo da manhã. Hoje, às 19h30 será celebrada a Missa com os vendedores ambulantes e as famílias que residem na região da praia da Boa Viagem.

Entre os dias 28 e 30 de dezembro, sempre às 19h30, acontecerá o tríduo. A cada noite os fiéis refletirão sobre um subtema: “Fé é também crer que, com o Senhor dos Navegantes, a vida não caminha para o caos” (1ª noite), “Maria, Mãe de Jesus, estenda seu manto de esperança sobre nós” (2ª noite) e “O amor e o testemunho na trajetória do Anjo Bom da Bahia nos inspirem a perseverar na missão” (3ª noite).

Um dos momentos mais esperados da festa acontecerá no dia 31 de dezembro, às 9h, quando a galeota descerá ao mar. Às 15h o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidirá a Missa do Embarque e, logo após a Celebração Eucarística, por volta das 16h30, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes será embarcada na galeota e navegará da praia da Boa Viagem até o cais do Porto de Salvador, de onde seguirá, em procissão terrestre, até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio).

As homenagens continuarão no 1º dia do ano de 2020, quando, às 8h, Dom Murilo presidirá a Missa na Basílica da Conceição da Praia. Já os devotos que estiverem na Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem participarão das Missas às 9h e às 10h.

Por volta das 10h, no Comércio, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes será conduzida ao píer da Capitania dos Portos, e seguirá até o Porto da Barra, retornando até o cais do Porto e seguindo até a Ponta do Humaitá. Lá, a imagem será desembarcada e seguirá em procissão terrestre até a Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, onde ficará, até 15h, exposta para veneração pública.

O encerramento dos festejos acontecerá em 5 de janeiro, na Igreja da Boa Viagem. Neste dia, a programação contará com a recitação do Terço, às 15h30, e Missa às 16h. Por volta das 17h acontecerá a procissão terrestre com as imagens do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, Nossa Senhora da Boa Viagem e Santa Dulce dos Pobres, saindo da Boa Viagem e passando pela Avenida Luiz Tarquínio, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), Rua Henrique Dias, Baixa do Bonfim, Rua da Imperatriz e Largo da Boa Viagem.