Dez frases que marcaram o final de agosto

Da pastora e deputada Flordelis justificando, segundo a polícia, o assassinato do marido, ao cantor Wesley Safadão declarando que testou positivo para o coronavírus, a última semana do mês deu o que falar. Teve atriz que voltou a aparecer na TV em troca de cachê milionário, teve ex ator-mirim celebridade de Hollywood quarentando, o prefeito de Salvador anunciando que vai ‘ficar off’ depois que terminar o mandato para descansar e, não faltaram também aspas dos bastidores de Brasília. A Entrelinhas, coluna do CORREIO que resume os principais fatos da semana, selecionou 10 frases que marcaram o final de agosto. Confira:

Pastora e deputada Flordelis não foi presa por ter imunidade parlamentar (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

"Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus", Flordelis

A deputada federal e pastora evangélica foi formalmente apontada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro, na segunda-feira, 24, como mandante da morte do marido, o também pastor evangélico Anderson do Carmo. De acordo com a polícia, a justificativa foi usada pela pastora em uma troca de mensagens com os filhos que a ajudaram a dar cabo do marido. Ainda segundo a polícia, na lógica de Flordelis, a separação para ela, uma mulher evangélica, iria contra as leis divinas. Pelo visto, esqueceu o quinto mandamento, 'Não Matarás'. O inquérito aponto ainda que Flordelis já havia tentado eliminar o marido outras vezes.

Bolsonaro criticou o ECA (Foto: Marcos Correa/PR)

“Bons tempos, né? Onde o menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Pode inclusive cheirar um paralelepípedo de crack, sem problema nenhum”, Jair Bolsonaro

O presidente da República, na quarta-feira, 26, citou o exemplo do seu primeiro emprego, aos 10 anos de idade, em um bar, para criticar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990 e que proíbe o trabalho infantil. Ainda segundo Bolsonaro, ele estudava de manhã e ia para o bar, onde o pai o colocou para trabalhar, no turno da tarde, ficando lá até por volta das 18h/19h. O ECA só autoriza trabalho de menores a partir dos 14 anos e na condição de aprendizes. O estatuto foi criado justamente para não acontecer abusos e exploração do trabalho infantil, como parece ter sido o caso do presidente, que afirmou não receber nada pelas horas passadas no bar.

ACM Neto diz que vai descansar depois da transição do governo (Foto: Max Haack/Secom-PMS)

"Passou eleição, passou novembro, eu vou me debruçar, me dedicar à transição, para, qualquer que seja o prefeito eleito eu passar o bastão, com toda dignididade, dando todas as condições para a futura gestão assumir e fazer o que tem que ser feito. E depois disso eu vou ligar o off. Eu tô on há oito anos, quase. E aí vou ligar o off" ACM Neto

O prefeito de Salvador afirmou na quarta-feira, 26, que pretende descansar depois de oito anos à frente da administração da cidade. O segundo mandato dele termina em dezembro. ACM Neto disse ainda que não é uma pessoa do tipo que tem dificuldades de encerrar ciclos, "pelo contrário. O meu está chegando ao fim daqui a 4 meses e meio. Sei me colocar no meu lugar, não quero ser sombra de ninguém. Vou concluir meu trabalho e pronto", enfatizou.

Macaulay fez aniversário na quarta, 26 (Foto: Reprodução/Instagram)

"Ei gente, querem se sentir velhos? Tenho 40 anos. De nada", Macaulay Culkin

O ator, que foi fenômeno dos anos 1990, ao protagonizar a franquia de filmes Esqueceram de Mim, fez 40 anos, na quarta-feira, 26, e brincou com a própria idade e as idades dos fãs em sua conta no Twitter. Culking começou a atuar aos 5 anos e virou fenômeno mundial aos 9. A fama precoce acabou trazendo problemas para o ator mírim, que brigou com os pais por conta de sua fortuna e, na vida adulta, chegou a ser preso por porte de drogas.

Atriz ganhou R$ 8 milhões por campanha de banco (Foto: Reprodução/TV Globo)

"Eu me desacostumei da civilização. Vou voltar para meu sabático em Xangrilá", Ana Paula Arósio

A atriz, que estava fora das telas há 10 anos, reapareceu em um comercial de um banco exibido na noite de terça-feira, 25, no intervalo do Jornal Nacional. No Twitter, na quarta-feira, 26, Ana chegou a figurar entre os temas mais comentados no Brasil porque os internautas brincaram com o cachê da atriz para protagonizar a campanha: R$ 8 milhões de reais. No vídeo, a atriz brinca com o próprio sumiço e, ao ser anunciada, diz: “Oi, gente, voltei”. Ana Paula Arósio largou a vida pública desde que desistiu da novela ‘Insensato Coração’, que abandonou durante as gravações, sendo substituída por Paola Oliveira.

Paulo Guedes negou pedido de demissão do ministério da Economia (Foto: Alan Santos/PR)

“Há um complô em andamento para me derrubar em Brasília”, Paulo Guedes

O ministro da economia teria brincado, na quinta-feira, 27, com os rumores de que suas relações com o presidente Jair Bolsonaro estão estremecidas depois do chefe do executivo ter rejeitado seu primeiro plano para o programa Renda Brasil, que deverá substituir o Bolsa Família. Na quarta, 26, Bolsonaro teria criticado a primeira proposta da equipe do ministro e exigido um plano novo dentro do prazo de três dias. Dentro da equipe, a percepção é que o presidente não é “o mais gentil com as palavras”.

Trump tenta a reeleição para a presidência dos EUA (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

"Biden não é o salvador da alma americana, ele é o destruidor dos empregos americanos, com o risco de ser o destruidor da grandeza americana", Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos renovou os ataques ao seu principal adversário nas eleições, o democrata Joe Biden, durante discurso, na noite de quinta-feira, 27, no gramado da Casa Branca. O republicano apresentou Biden como uma 'ameaça à nação' e disse que a possível eleição do democrata significará “insegurança, aumento de desemprego e o fim do sonho americano”. Os críticos de Trump enxergaram nas aspas do presidente o medo que ele tem de perder o governo para Biden.

Eduardo Bolsonaro defende flexibilização da posse e porte de armas (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

“Este é o atirador que se defendeu do BLM (Black Lives Matter). A esquerda o chama de supremacista branco, dá para acreditar?”, Eduardo Bolsonaro

O deputado federal defendeu no Twitter, na quinta-feira, 27, o atirador de 17 anos que foi preso pela morte de dois manifestantes durante protestos antirracistas em Kenosha, nos EUA. O filho do presidente Jair Bolsonaro é defensor da flebixilização do porte e posse de armas e repostou um vídeo que teria sido gravado pelo atirador. Nas imagens, o rapaz justifica as mortes dos dois ativistas negros dizendo que estava nas ruas para "proteger o comércio".

Lídice elogiou programa que valoriza protagonismo negro (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

“Parabenizo a emissora pela iniciativa tão necessária para nossa população, em especial, ao povo baiano. Assim como luto pela inserção de mulheres na política, muito me alegra uma conquista de espaço como a do negro em posições jamais ocupadas anteriormente", Lídice da Mata

A deputada federal apresentou, na quarta-feira, 26, um pedido de Moção de Aplauso à direção da TV Bahia, na Câmara, por conta da estreia do programa Conversa Preta. Segundo a parlamentar, a iniciativa se destaca por mostrar o "protagonismo do povo negro em diversos segmentos". Comandado pelo ator, escritor e apresentador Aldri Anunciação, o programa traz temas como racismo, violência, empreendedorismo e feminismo, entre outros. A pauta da atração tem a direção da jornalista negra Mira Silva.

Wesley Safadão disse que não tem sintomas de covid-19 (Foto: Divulgação)

"Essa notícia me pegou, pegou todo mundo de surpresa, eu ia pro Faustão e fiz o teste. Fiz o teste seguindo todos os protocolos, o teste saiu e eu testei positivo pra covid-19. Não vinha sentindo nada, estou assintomático", Wesley Safadão

O cantor afirmou, na sexta-feira, 28, que testou positivo para a covid-19 apesar de não sentir os efeitos da doença. Em nota divulgada pela equipe do artista, foi informado que Wesley Safadão fará uma contraprova do exame em Fortaleza. Por conta da doença, a agenda dele foi cancelada neste final de semana. Estavam previstas a participação em programas de TV e a realização de um show que seria transmitido pelas redes sociais. O artista ficará em isolamento, para não contaminar membros de sua equipe.