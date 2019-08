Dez mil itens do artista baiano Rubem Valentim são doados ao MASP

O Instituto Rubem Valentim, criado em 2017, em Brasília, para cuidar e proteger a obra do artista baiano que dá nome à instituição, acaba de doar mais de 10.000 itens do seu acervo para o Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Distribuído em 30 caixas, o material reúne um vasto acervo com manuscritos, datiloscritos, cartas, fotos e desenhos – em sua maioria raros e inéditos - de Rubem Valentim (1922-1991), que serão agora salvaguardados pelo Centro de Pesquisas do Masp. Foi no próprio Masp que ele ganhou a mostra individual Rubem Valentim: Construções Afro-Atlânticas, que ocupou um dos salões mais importantes do museu durante o ano passado (2018-2019).

Foto: Silvestre Silva/Divulgação

Rubem Valentim figura entre os nomes mais importantes do construtivismo brasileiro. Em pinturas, gravuras, serigrafias e esculturas, ele associa a geometria construtiva e precisa à simbologia da herança cultural africana. Elementos da umbanda e do candomblé povoam suas peças e ajudam a construir um universo muito particular, formado por linhas retas, triângulos, círculos e quadrados.

Proposta

O deputado estadual Tiago Correia apresentou uma proposta para conceder o título de cidadão baiano ao presidente da Oi, Eurico de Jesus Teles Neto, que ocupa a função desde novembro de 2017. Eurico, que nasceu no Piauí, iniciou sua carreira como gerente de Divisão da Telebahia, antiga estatal da Bahia pertencente ao sistema Telebrás, que foi vendida para a Tele Norte Leste, futura Telemar.

“Por conta da sua atuação profissional, Eurico Teles estreitou os seus laços com o Estado da Bahia, sendo hoje um dos grandes empresários brasileiros no setor de telecomunicações, responsável pela geração de milhares de empregos para os cidadãos baianos”, afirma Correia.

Lançamento

Está prestes a nascer um novo produto sob o comando do site Alô Alô Bahia. Trata-se do jornal Alô Alô Horto, que circulará mensalmente pelas residências e endereços comerciais de um dos bairros mais sofisticados de Salvador, o Horto Florestal, que fica numa área privilegiada, cercada de natureza por todos os lados. O Alô Alô Horto terá tiragem inicial de 5 mil exemplares e contará com dicas e matérias especiais para quem mora ou circula por aquela região. Aos ansiosos de plantão, os primeiros exemplares serão distribuídos até o dia 30 de agosto.

Pé na areia

A vibe já conhecida de Trancoso, no sul da Bahia, vai invadir Portugal mais uma vez. É que a Agência Haute vai levar a segunda edição da festa Trancoso na Comporta a um dos restaurantes mais hypados da Europa, o Sal, na Praia do Pego. O agito será no próximo sábado, sob o comando dos DJs brasileiros Marcelo Botelho e Marcelo Faisal.

Em tempo de haters

O publicitário baiano Pedro Tourinho, que trabalha com artistas como Anitta e Bruno Gagliasso, está lançando o livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie, pela Portfolio-Penguin. “Baseado na minha experiência, é a visão sobre como cuidar da própria imagem e navegar nesse mundo de plataformas e crises digitais”, nos disse Tourinho, que está planejando, junto com a editora, uma sessão de autógrafos, no fim do mês, em Salvador.

Claudia Leitte fará show em camarote no Carnaval 2020

A cantora Claudia Leitte vai retornar ao camarote Skol no Carnaval 2020 após ficar fora da grade este ano. Ela irá se apresentar no famoso camarote, localizado no circuito Barra-Ondina, em Salvador, no sábado de Carnaval. Além dela, quem também já está confirmado na grade é o cantor Durval Lelys. O camarote Skol é fruto de uma parceria da cervejaria com a empresa de entretenimento baiana 2GB.

Foto: Ag News

E mais...