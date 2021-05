Dezesseis tabletes de maconha são localizados na Cidade Baixa

Dezesseis tabletes de maconha foram localizados durante patrulhamento do Batalhão de Polícia de Choque e das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos, no bairro de Uruguai, região da Cidade Baixa, em Salvador. A apreensão ocorreu, na tarde de terça-feira (25). O comandante do Choque, tenente-coronel Wildon Teixeira, informou que os polciais chegaram até as drogas durante patrulhamento para combater práticas criminosas.

“Recebemos a informação de que traficantes estariam portanto armas de fogo, além de venderem entorpecentes. Quando chegamos no local, um grupo percebeu nossa presença e fugiu. Iniciamos buscas pela localidade e encontramos uma grande quantidade de drogas, na frente de uma casa”, contou o oficial.

Foram apreendidos, após a fuga dos traficantes, 16 tabletes de maconha e duas porções da mesma droga, três balanças e uma máquina de contar cédulas. De acordo com oficial, os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes.