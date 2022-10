Dezesseis tartarugas-marinhas são encontradas mortas e mutiladas em praia da Bahia

Dezesseis tartarugas-marinhas foram encontradas mortas na Praia de Saquaíra, na Penísula de Maraú, no baixo sul da Bahia última quarta-feira (19). A Organização Não Governamental (ONG) Coração de Tartaruga encontrou os animais na quarta-feira (21). As tartarugas estavam bastante mutiladas e provavelmente foram vítimas das redes de pescadores de camarões ancorados nas redondezas.

Segundo a ONG, o ocorrido foi comunicado imediatamente ao o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que recolheu os animais mortos e os encaminhou para necropsia. A coordenadora da ONG, Mônica Panachão, informou que as tartarugas eram 14 da espécie verde e duas da espécie oliva. Segundo ela, uma das hipóteses das mortes é a pesca feita com redes de espera colocadas muito próximo da bancada de corais, onde os animais se alimentam e a pesca de arrasto de camarão também.

"A pesca incidental, quando se pega animais que não são alvo da pesca, é a maior ameaça a sobrevivência das tartarugas-marinhas. Lembrando que todas as espécies de tartaruga-marinha do Brasil se encontram em algum grau de ameaça de extinção acordo com a lista vermelha da IUCN [União Internacional para a Conservação da Natureza]", destacou a coordenadora.

As tartarugas foram encaminhadas para o Instituto Mamíferos Aquáticos, em Ilhéus, no sul do estado, para a realização da necrópsia.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maraú informou que o ocorrido será investigado e informou a necessidade de apoio do IBAMA e da Capitania dos Portos para intensificar a fiscalização, orientação e punição com o dolo dos barcos pesqueiros e pescadores que atuam na região oceânica da Península de Maraú.