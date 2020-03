Di Ferrero, do NX Zero, anuncia que está com coronavírus

O cantor Di Ferrero, vocalista do NX Zero, publicou uma série de vídeos nas redes sociais na noite desta quinta-feira (12) anunciando que foi diagnosticado com o coronavírus. Nos vídeos, ele diz que passa bem.

“Eu fui diagnosticado com coronavírus. É, eu tô com o corona, mas eu queria falar que eu tô bem, tô me cuidando. Já estou isolado aqui alguns dias e ficarei mais alguns dias isolado”, relatou o músico.

Ele diz ainda que está “se sentindo como se tivesse uma gripe”, mas que chegou a ter falta de ar.

O cantor ainda faz um alerta: “Muita responsabilidade nesse momento. Se você estiver sentindo qualquer tipo de sintoma, coriza, tosse, se isola. Principalmente você que é mais novo, não se esqueça que o principal foco do Corona são as pessoas de idade”.

Segundo dados do Ministério da Saúde, já são 77 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. São Paulo concentra a maior parte dos infectados (42), seguido pelo Rio de Janeiro (16). Outras oito unidades da federação apresentam confirmações.

A influencer baiana Gabriela Pugliesi também informou nesta quinta-feira que foi diagnosticada com o coronavírus. A famosa, que mora em São Paulo, foi ao hospital Albert Einstein para realização de exames três dias após a irmã se casar em um resorte em Itacaré, na Bahia, onde alguns convidados tiveram casos confirmados da doença. Gabriela está com tosse e febre. Os exames foram feitos ainda ontem, e o resultado saiu nesta quinta-feira (12).

"Gente, eu estava dormindo, dando uma descansada, porque eu estou realmente gripada, como vocês sabem. Eu estava esperando ansiosamente o resultado dos exames que eu fiz e deu positivo para coronavírus. Nem passava pela minha cabeça, eu realmente tava crente que era de bebida, de festa e tal, e realmente algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram, deram positivo também", contou nos Stories do seu perfil.

"Eu nem tenho mais o que falar. Na verdade, tenho que me cuidar, ficar aqui isolada, descansando. Não vou atender ninguém da imprensa, porque quero descansar, me cuidar e ficar bem", disse. "Não tenho o que fazer, eu só espero que eu não piore. Não vou, com fé em Deus. É isso", disse.

A irmã da influencer, Marcela Minelli, casou-se com Marcelo Bezerra no último sábado (7), no resort de luxo Txai, na cidade baiana. Segundo informações de convidados, cerca de 500 pessoas estavam na festa.

"Um monte de gente me ligando aqui. Eu nem falei nada ainda porque nem eu sei o que eu tenho. Acho que uma gripe mesmo. Não estou mais com febre, mas o resultado de coronavírus só sai amanhã. Assim que souber eu vou falar. Minha saúde é de ferro", disse Gabriela.

Ela falou que fez o teste de coronavírus e está em casa em repouso. O de H1N1, segundo ela, deu negativo.

"Tive uma febre essa noite, daí eu acordei mal e fui para o hospital. Assim que eu cheguei no hospital eu coloquei a máscara, fiz os exames de todos os vírus possíveis, para ver se tenho alguma coisa ou só uma gripe, porque baixou a imunidade teve festa de casamento, a gente bebeu pra caramba, dormi pouco, na sexta feira a gente ficou dançando a noite toda debaixo de chuva", disse a influencer.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que, ao tomar conhecimento da ocorrência no casamento, acionou a equipe técnica do Núcleo Regional de Saúde do Sul da Bahia para fazer a investigação em parceira com a vigilância municipal para avaliar a situação de hóspedes, funcionários e demais convidados.