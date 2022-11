Dia D: prefeitura aplicará vacina contra covid no próximo sábado

Quem está com o cartão de vacinação em atraso poderá aproveitar o próximo sábado (19) para regularizar a situação. A prefeitura vai realizar o Dia D da Vacinação e todos os imunizantes estarão disponíveis para aplicação, incluindo a vacina contra a covid-19.

A informação foi divulgada pelo secretário municipal da Saúde (SMS), Décio Martins, nesta quinta-feira (17). "Para facilitar a vacinação das pessoas, a prefeitura realizará a vacinação no sábado. Serão ofertadas todas as vacinas. É mais um esforço da prefeitura para as pessoas se vacinarem", disse, durante entrevista à TV Bahia. Os horários e os pontos de vacinação ainda serão divulgados pela prefeitura.

Segundo o secretário, devido ao aumento no número de casos de covid-19 - cerca de 20% desde o início de novembro - a procura pela vacinação também aumentou. "Houve uma queda na busca por vacina, com a média de 1.500 vacinas por dia. E, depois do aumento de casos, a procura aumentou e, no dia 11, vacinamos 4.500 pessoas", observou Martins. Na quarta-feira (16), foram vacinadas 6.400 pessoas, segundo o vacinômetro.

5ª dose

Nesta quinta-, a prefeitura inicia a aplicação da 5ª dose da vacina contra a covid exclusivamente para imunossuprimidos com o nome na lista. Estão aptos a tomar o imunobiológico aqueles que receberam a 4ª dose até o dia 17 de julho deste ano, com 18 anos ou mais, inclusive, gestantes e puérperas com nome no site da SMS. Ao todo, 6,6 mil imunossuprimidos estão elegíveis até a data de hoje para serem vacinados na capital baiana.

O interessado deve apresentar obrigatoriamente originais e cópias do cartão de vacina ou carteira nacional de vacinação digital (CONECTSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

A 4ª dose para imunossupressos com 12 anos ou mais segue exclusivamente com nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Confira os pontos de vacinação da 5ª dose nesta quinta-feira

POSTOS FIXOS (08H ÀS 16H): 5º Centro de Saúde, UBS Santa Cruz (08h às 14h), USF Federação, USF Menino Joel, USF Alto das Pombas, USF Sabino Silva, USF Lealdina Barros (Vale da Muriçoca), USF Imbuí, UBS Prof. Mário Andrea, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Sussuarana I, USF Nova Sussuarana, UBS Santo Inácio, USF Cajazeiras X, USF Yolanda Pires, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras XI, USF Jardim das Mangabeiras, UBS Ramiro de Azevedo, USF Terreiro de Jesus, UBS Ministro Alkimin, USF Joanes Leste, USF Joanes Centro Oeste, USF Alto do Coqueirinho, USF KM 17, USF Eduardo Mamede, USF Parque São Cristóvão, USF Jardim Campo Verde, USF Coração de Maria, USF Aristides Maltez, USF Ceasa I e II, USF Itapuã, USF Jardim das Margaridas, UBS Orlando Imbassahy, USF Vila Verde, USF São Cristóvão, USF Mussurunga I, UBS São Cristóvão,USF Nova Esperança, USF Iapi, USF San Martin I, USF San Martim III, UBS Cecy Andrade, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Nova Brasília, USF Dom Avelar, UBS Vale dos Lagos, USF Boa Vista de São Caetano, USF Alto do Peru, USF Recando da Lagoa II, USF San Martin II, USF Antônio Lazzarotto, USF Alto do Cabrito, UBS Péricles Laranjeiras, USF Vista Alegre, USF de Itacaranha, USF Alto De Coutos II, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Alto do Cruzeiro, USF Nova Constituinte, USF Congo, USF Fazenda Coutos II, UBS Periperi, UBS Bom Jesus dos Passos, USF Ilha de Maré, USF Paramana