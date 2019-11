Dia da Consciência Negra: marchas e atos marcam a data de luta contra o racismo

Há 40 anos, a Marcha da Consciência Negra Zumbi - Dandara dos Palmares saía pela primeira vez do Largo do Campo Grande em direção à Praça Castro Alves. Nesta quarta-feira (20), mais uma vez, a caminhada ocorreu para ressaltar a força da luta do movimento negro contra o racismo.

Apesar do evento ser realizado no dia da Consciência Negra, o coordenador da Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), Gilberto Leal, apontou que as ações de combate ao racismo devem ser tomadas diariamente. Para ele, a data é um importante momento de reflexão.

O 20 de Novembro é um dia de homenagem aos heróis da causa negra como Zumbi dos Palmares. No entanto, a data não é marcada somente pela celebração. A importância da luta contra o racismo no Brasil e no mundo foi o destaque da marcha. De acordo com o membro do movimento negro, Antônio Santana, a data é uma simbologia para atentar a população para o preconceito racial.

“Amanhã a gente não vai estar mais de forma ativa nas ruas, mas que as pessoas reflitam e não aceitem o retrocesso e o racismo em nenhuma área da sociedade”, afirmou Antônio Santana.

Nesta edição do evento, os manifestantes também pediram pela liberdade de Mumia Abu-Jamal, ex-militante do Partido Panteras Negras, preso há 38 anos, nos Estados Unidos, sob acusação de matar um policial branco.

Organizadora da marcha, a Conen estima que mais de 6 mil pessoas tenham participado do movimento. A caminhada se iniciou por volta das 16h, com concentração no Campo Grande e seguiu até a Praça Castro Alves.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Homenagem a Zumbi dos Palmares

A também tradicional Lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares percorreu as ruas do Pelourinho até a Praça da Sé na manhã desta quarta-feira. Em sua 11ª edição, o ato começou na sede da União de Negras e Negros Pela Igualdade (Unegro), no Pelourinho, com a reunião dos integrantes dos movimentos negro e social.

De acordo com Guimarães, a lavagem da estátua, que fica na praça do centro histórico, começou por volta das 9h. O ato ainda teve a participação de baianas, grupos de capoeira, grupos culturais, escolas públicas do estado e terreiros de candomblé.

Para a presidente, a lavagem foi bastante plural e representa o resgate da luta dos negros, com a figura do herói Zumbi dos Palmares, para ressignificar as buscas do movimento com a realidade política e social do Brasil atual.

(Fotos de Mauro Akin Nassor/CORREIO)

(Fotos de Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Depois da lavagem, os grupos tambores de búzios, Banda Didá e ABC do Samba tocaram para quem estava presente no ato. O secretário nacional de comunicação da Unegro, Alexandro Reis, relatou que também houve um momento de debate sobre a situação da população negra da Bahia durante o movimento.

Segundo Reis, foram debatidos temas como o desemprego da população negra, a violência contra a juventude negra e a falta de participação dos negros nas esferas de poder.

Até o início da tarde desta quarta-feira (20), o evento reuniu entre 800 e mil pessoas na Praça da Sé, afirmou a presidente nacional da Unegro, ngela Guimarães. A lavagem deste ano teve como tema "Em defesa da vida da população negra: Contra a política de morte do governo Bolsonaro".

Luta do Movimento Negro

Instituído oficialmente em 2011, pela lei nº 12.519, de 10 de novembro daquele ano, o Dia da Consciência Negra faz referência morte de Zumbi dos Palmares. Mesmo com a definição de uma data de reflexão sobre o racismo, a luta dos negros ainda é foco de resistência dos opressores.

Neste contexto, Leal ressalta que o Brasil é um país racista - por vezes, com um disfarce de igualdade. Para o coordenador do Conen, a luta do povo negro contra o sistema que impõe um preconceito racial é constante e acontece desde que os negros foram trazidos à força para o território brasileiro para serem escravizados.

“A luta vem sendo mantida até hoje. Ao longo do processo, tivemos algumas vitórias e algumas derrotas, mais derrotas que vitórias. Mas isso não nos fez desistir de continuar tentando mudar a realidade desse país”, afirmou Gilberto Leal, relembrando que nem mesmo as repressões da ditadura militar impediram o acontecimento da marcha.

Dentre as principais lutas do movimento, a coordenadora do Conen, Jussara Santana, ressalta a busca por políticas públicas voltadas para a população negra. “O povo preto pede poder para o povo preto”, pontua.

Questões como o genocídio dos negros, em especial dos jovens, a liberdade de expressão e a igualdade também são apontadas como parte da luta da população negra em um país onde o racismo ainda mata.

A matança dos negros e a truculência policial com estas pessoas é ainda mais agravante dentre os mais jovens. Para o cantor, compositor e estudante, Makonnen Tafari, 21, a juventude dos movimento deve saber se comunicar para compartilhar as referências de luta entre os seus. Uma das formas para difundir as ideias do movimento é a música, como faz o rapaz que se apresentou na marcha.

“Pode haver uma certa dificuldade para interessar o jovem. Ele tem distrações, mas temos o meio da música ao nosso favor. Podemos conseguir entreter o jovem e ao mesmo tempo estar passando conhecimento através do hip hop e do reggae”, disse Makonnen Tafari.

A falta de representantes negros é uma das causas da invisibilidade da população negra perante os governos, aponta o secretário nacional de comunicação da União dos Negros pela Igualdade Racial (Unegro), Alexandro Reis.

“O fim das barreiras impostas ao negros exige educação de qualidade e formação das pessoas. Isso é um trabalho mais de longo prazo e exige a nossa participação não só como receptores de políticas públicas, mas elaboradores e decisões de políticas públicas. Isso envolve a nossa presença no executivo”, afirmou.

Denúncias

Segundo o último relatório do Mapa do Racismo, publicado em 14 de novembro de 2019, foram feitas 181 denúncias do crime na Bahia no app do Ministério Público do Estado da Bahia neste ano. Destas, foram distribuídas para os promotores de justiça 128 ocorrências denunciadas. Por ser contabilizado a partir dos casos denunciados, o número não deve refletir a quantidade real de ocorrências de racismo na Bahia.

A denúncia é um exemplo de ação que toda a comunidade deve fazer para atuar contra o racismo no dia a dia, afirma Antônio Santana.

“Denunciar é essencial. Não se pode aceitar, quando você rejeita um ato de racismo, quando você denuncia algo que presenciou está contribuindo muito pela causa”, pontuou o ativista da causa negra.

Em uma ação de conscientização sobre o crime do racismo, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), lançou o vídeo “Racismo não se combate com silêncio” com relatos de servidores públicos que foram vítimas do preconceito racial. A peça foi ao ar nesta quarta-feira (20), data do Dia da Consciência Negra, e incentiva denúncias de casos de racismo.

Outras ações

Título de Guardião dos Saberes

No dia da Consciência Negra, seis mestres de capoeira da velha guarda receberam o título Guardião dos Saberes e Memórias da Cultura Africana e Afro-Brasileira no Estado da Bahia. O evento aconteceu por volta das 19h desta quarta, no auditório do Centro Universitário Dom Pedro II, no comércio.

Esta é a segunda edição da premiação, que é realizada pelo Centro Universitário Dom Pedro II e a Frente parlamentar em Defesa da Capoeira da Câmara Municipal de Salvador. A iniciativa ainda conta com o apoio da Federação De Capoeira da Bahia (Fecaba).

Foram homenageados: Mestre Brandão; Mestre Bola Sete, discípulo do Mestre Pastinha; Mestre Xaréu, discípulo do Mestre Bimba; Mestre Saci; Mestre Piloto; e Mestre Itapoan, da turma do Mestre Bimba.

Caminhada da Liberdade

Saindo da Ladeira do Curuzu em direção ao Pelourinho, a caminhada da Liberdade reúne autoridades, representantes do movimento negro, soteropolitanos e turistas. Esta é a 18ª edição do ato.

Os manifestantes seguem o trajeto embalados pela batucada do ‘Mais Belo dos Belos’ e de outras entidades como o Muzenza e o Malê de Balê. Neste ano, o tema da caminhada foi: 220 anos do enforcamento dos mártires da Revolta dos Búzios.

