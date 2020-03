Dia da Mulher terá show, workshop e desfiles neste fim de semana

Comemorado neste domingo (8), o Dia Internacional da Mulher terá uma programação especial em Salvador. Atividades especiais para a data, como shows femininos, debates, oficinas e serviços para as mulheres acontecerão durante o fim de semana. Um dos destaques é o curso de defesa pessoal, ministrado pela Guarda Civil Municipal.

Defesa pessoal

A Guarda Civil Municipal (GCM) promoverá um evento especial dedicado às mulheres, neste sábado, às 9h, na Escola Semente da Esperança, em Mussurunga I. Na ocasião, os guardas ensinarão sobre defesa pessoal para as mulheres. Além disso, haverá uma apresentação da Banda de Música da GCM.

Mutirão

A Rede Bahia fará um mutirão neste sábado (9), das 9h às 16h. Atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cuidados com a beleza e atividades de lazer serão ofertados no Mercado Iaô (Praça General Osório, número 33), no bairro da Ribeira. A programação contará com atendimento de oftalmologia, nutrição, psicologia, aferição de pressão arterial e glicemia, além de oficinas de automaquiagem e design de sobrancelhas, show da banda Didá e aulas de Fit Dance, kangoo jump e zumba.

Será possível ainda agendar serviços do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), assistir palestras sobre empreendedorismo feminino e violência doméstica, além de curtir os produtos de uma feira de artesanato e oficinas de bordado, tiara, bijuteria e amarradinho. O projeto também contará com uma feira gastronômica com food trucks e é gratuito.

Debates

Neste sábado (7), a partir das 10h, o Shopping Center Lapa celebrará o Dia Internacional das Mulheres com atividades de lazer, apresentação musical, oficina de turbante, dinâmicas, workshops e desfile afro com a marca Dandakayá. As atividades acontecem na praça de eventos, no piso L1.

Programação completa:

07/03 – Sábado, das 10h às 18h

10h – Workshop: cuidados com a pele pré/pós maquiagem – Instituto Mix Nazaré

10:30 – Workshop: maquiagem para o dia a dia com Luana Guedes – Instituto Mix Nazaré

11:00 às 13h – Serviços de maquiagem para clientes – Instituto Mix Nazaré

13:00 – Oficina de turbantes – Instituto Mix Nazaré

13:00 – Workshop: formação de preço para produtos alimentícios, com Izabela Felício – Instituto Mix Nazaré

14:30 – Dança Contemporânea com Jessie Oliveira (Rainha do Carnaval 2019)

14:45 – Apresentação da loja ‘Dandakayá’: uma trajetória sobre empreendedorismo de mulheres negras

14:55 – Apresentação dos empreendedores/marcas envolvidas e equipe da Dandakayá’

15:00 – Desfile Dandakayá

15:40 – Oficina de turbante com Monalay e Driele Sacramento

16:10 – Maquiagem para pele negra: dicas de maquiagem e cuidados para pele negra com Jéssica Barreto

16:40 – Dinâmica de vendas com Wakanda Warriors

17:20 – Sorteio de alguns produtos e serviços

17:45 – Apresentação musical com Savana Lima

09/03 - Segunda-feira, das 13h às 17h

- Roda de conversa tema: Pare! Não à importunação sexual

Serviços:

- Orientação Nutricional

- Atendimento para mães para o cadastramento do primeiro passo;

- Informativos para a mulher jovem acessar o mundo do trabalho e empreendedorismo

- Informativos sobre como Ingressar em curso preparatório gratuito

10/03 – Terça-feira, das 13h às 17h

- Roda de mulheres tema: Ressignificação de valores como amor, paz, liberdade e coragem: transcorrendo sobre as questões de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher

- Serviço de orientação nutricional;

- Distribuição de material informativo da campanha: Pare! Não à importunação sexual.

11/03 - Quarta-feira, das 13h às 17h

- Roda de conversa com mulheres surdas

- Serviço de orientação nutricional;

- Atendimento às mulheres em situação de violência;

- Distribuição de material informativo da campanha: Pare! Não à importunação sexual.

12/03 - quinta-feira, das 13h às 17h

- Roda de conversa - tema: Marias na Construção

- Apresentação musical com Ludmilla Rego

- Apresentações (teatro, música e poesia) do grupo Jovens Periféricos

13/03 sexta-feira, das 13h às 17h

- Roda de Conversa com as mulheres de Tubarão

- Biodança com a professora Marisa Santiago

14/03 sábado, a partir das 14h

- Bate-papo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, para todos os corpos, e hábitos saudáveis na luta contra a gordofobia com Bale das Gordas.



Plus Size

O projeto Ser Capaz promoverá, neste domingo (8), um dia de atividades para as mulheres, tendo como um dos destaques um desfile de moda plus size para o público com idade superior a 30 anos. A atividade será realizada no Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, na Rua Tancredo Neves, no Bairro da Paz, em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro.

A atividade começará às 7h com café, alongamento e aula de zumba. Em seguida haverá uma palestra sobre a luta contra a gordofobia e oficinas de tranças e penteados. Haverá ainda uma aula sobre performance e passarela, curso de maquiagem e, às 14h, o desfile terá início para toda a comunidade.

Serviços

Neste domingo (8), a partir das 9h, atividades e serviços gratuitos acontecerão no Parque da Cidade, no Itaigara. As ações são realizadas em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Saúde

Durante todo o mês de março, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ampliará os serviços de assistência à saúde do público feminino em Salvador. Neste período, as unidades básicas de saúde (UBS) intensificarão a realização de exame citopatológico e exame clínico das mamas; vacinação contra o HPV e busca ativa do público-alvo, orientação e encaminhamento para laqueadura; e emissão de segunda via do Cartão SUS com nome social para mulheres trans e travestis.

Além disso, também serão promovidas atividades educativas para tratar de temas como violência contra mulher, empoderamento feminino, saúde sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), entre outros. Para ter acesso aos serviços é necessário ir a um dos postos de saúde municipais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e levar Cartão SUS e documento com foto.

Sexualidade

Neste domingo (8), haverá uma aula sobre sexualidade no canal do TantrAmor no Youtube. O conteúdo, que recebeu o nome “As Mulheres Primeiro: Tudo o que não te contaram sobre prazer feminino”, começará a ser exibido às 20h, pelos terapeutas tântricos Satta Flor e Mahaprabhu. O valor da aula é R$ 29,90. Mais informações no site tantramor.com.br e no perfil no Instagram @tantramor.terapias.

Música

Neste domingo (8), acontecerá um show no Shopping Bela Vista com atrações formadas exclusivamente por mulheres: a Banda Didá, Garotas de Liverpool e a cantora Maisa Vilaronga. Os três pocket shows irão acontecer na Praça de Alimentação (Piso L2), a partir das 14h, e serão gratuitos.