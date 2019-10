Dia das Crianças lota Parque da Cidade e agita o Comércio; Veja programação

Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete e sundae de chocolate. Uh! Seja na praça, no parque ou no shopping este sábado (12) é dia de festa para as crianças. No Parque da Cidade, a algazarra começou cedo. Papais e mamães levaram os filhotes para andar de bicicleta, patins, pular corda, e brincar de gangorra. Até piquenique estava valendo.

Parque da Cidade recebeu muitas famílias (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Mas a grande diversão vinha do chão e era molhada. A água esguichada por um conjunto de chafarizes no meio do parque foi motivo de disputa entre os pequenos. João Pedro, 6 anos, foi ao local para fazer um passeio com os pais, mas não resistiu à tentação e ao calor de 27°C de Salvador. O menino tirou a camisa e entrou na brincadeira. O pai, o servidor público Marcus Vinicius Soares, 45, era só sorrisos.

“Sou um entusiasta do Parque da Cidade. É um espaço em podemos ter contato com a natureza, a céu aberto e em que as crianças ficam mais à vontade para brincar. Meu filho adora. Ele pede para vim. Sempre estamos por aqui”, contou.

Família Soares aproveitou o feriado no Parque da Cidade (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Alguns brinquedos estavam tão concorridos que teve até fila. Pais aproveitaram para ensinar os filhos a andar de bicicleta ou de patins, mas a bola foi a principal sensação. A cada canto uma nova promessa do futebol dava os primeiros chutes.

Os vendedores aproveitaram para faturar uma grana, e vendiam desde comida e bebida, até brinquedos, balões e fotos com esculturas de animais, como cavalos adultos, pôneis e vacas. O espaço ficou tão cheio que havia dificuldade de caminhar em alguns trechos. Famílias levaram cooler e estenderam toalhas na grama, e a diversão foi garantida.

João Pedro tirou a camisa e correu para a água (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Na Praça da Inglaterra, no Comércio, foram as bicicletas que roubaram a atenção das crianças. O pequeno Miguel Pereira tem apenas 2 anos, mas já aprendeu a fazer as manobras na magrela. A mãe, a advogada Karine Pereira, até que tentou fazer uma foto, mas o filho só queria saber de se divertir.

“A gente mora no IAPI, mas eu trabalho aqui no Comércio, foi assim que fiquei sabendo dessa ação e resolvi trazer ele para se distrair um pouco. É uma iniciativa interessante porque é uma ação de lazer e uma forma de revitalizar o bairro”, contou.

Miguel era só sorrisos (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

O Festival Criançada faz parte do projeto #vemprocentro, da prefeitura de Salvador, e tem uma programação intensa com feira de troca de brinquedos, circuito de bike, yoga infantil, brincadeiras, piquenique, cineminha e shows dos grupos Playgrude e Corrupio. Ele segue até às 19h deste sábado. Já no domingo (13), será das 10h às 18h. Confira a programação:

Sábado (12)

12h – Piquenique com Oficina de Gastronomia Saudável

13h – DJ Nataly (músicas infantis)

15h Pintura artística

15h – Desfile com Personagens Circenses (Companhia Kika Tocchetto)

16h – Grupo de Musicalização e Teatro de Bonecos

16h30 – Cineminha Infantil com participação do projeto Música que Pariu

17h – Show do Grupo Playgrude

18h – Show do Grupo Corrupio

Programação no Comércio é variada (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Domingo (13)

9h às 15h - Encontro de Automodelismo na Avenida da França (Pista Permanente de Automodelismo)

9 às 13h – Feira de Orgânico

9h às 13h – Lançamento Brechó Park – Embaixadora Livia Cady

9h às 13h – Antiguidades, vinis e livros

10h – Aulão aberto de Vinyasa Yoga com Giulia Lops

11h – Dança Tribal Fusion com Adriana Munford

12h – Show do partido Alto com Cida Martinez

13h – DJ

15h – Show de Grupo de Dança

16h – Vitrola Baiana

17h – Kart Love

18h30 – Diamba

20h – Denny