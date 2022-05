Dia das Mães: 5 motivos para presentear com vinho

Presentear com vinho, em qualquer ocasião, é ter a certeza de uma boa surpresa. Afinal, uma garrafa com branco, tinto, rosé ou espumante guardam mais que uma bebida: simboliza bons momentos e conta grandes histórias.

Ou seja: uma excelente pedida para o Dia das Mães, principalmente as enófilas. Mas esses não são os únicos motivos para dar aquele rótulo especial. Confira cinco argumentos excelentes para presentear com vinho.

1. Não tem nada a ver com maternidade

Parece um contrassenso que o presente da data não tenha relação com o maternar. Mas as mulheres exercem muitos papéis na vida e ser mãe é um deles, mas não o único. Qualquer homenagem ou presente de agradecimento dado por esposos ou filhos pode trazer outro viés, que não somente a relação com a prole.

2. Também não tem relação com a vida doméstica

Ainda que a situação tenha virado piada, muita gente aproveita a data e ainda presenteia mães/esposas com eletrodomésticos. Não seja essa pessoa! Mimos como garrafas diferenciadas, com vinhos de locais que ela já visitou ou almeja conhecer, honram muito mais a história e a personalidade dessa mãe que um novo jogo de panelas.

3. Ela poderá beber o vinho em um momento relax

Muitas mães têm triplas jornadas, equilibrando o trabalho com a maternidade e a vida pessoal. Essa última, inclusive, acaba recebendo a menor atenção. Degustar minuciosamente um vinho de alta qualidade pode ajudar essa mulher a se reconectar consigo própria, oferecendo relaxamento e até mesmo um momento de atenção plena. Incentive-a a anotar seus sentimentos e sensações ao beber uma tacinha daquele rótulo e seu presente vai parecer ainda mais carinhoso.

4. Ela vai dividir a garrafa com alguém que gosta

Quando pensamos em vinho, dificilmente o associamos diretamente a momentos tristes. Vêm à mente jantares e brindes com pessoas que amamos, aperitivos deliciosos, borbulhas, taças, diversão. Dar um vinho é gerar alegria e incentivar à confraternização. E, se sua mãe for igual à minha, ela vai querer que você prove uma tacinha.

5. Convenhamos que é um presente que enche os olhos, né?

Presentear com vinho aquece a alma e desperta todos os sentidos. Não somente o olfato, o paladar, o tato ou a audição, mas também a visão. Há uma imensidão de rótulos e garrafas lindas, com materiais nobres e que vão ficar na memória.

A seguir, confira algumas dicas de vinhos que vão impressionar:

Espumante Miolo Íride Sur Lie 10 Anos DO (R$ 379 na Boccati) — Um grande espumante nacional, com 10 anos de autólise. Tem aromas finos de frutas secas, brioche, mel e tostados, típicos do envelhecimento prolongado. Muito complexo, com excelente cremosidade, mostra-se elegante, com acidez equilibrada, retrogosto agradável e final de boca persistente.

Exausta Moscato de Hamburgo 2021 (R$ 62,61 na Venice) — Quer fazer uma graça com uma mãe que vive cansada? Exausta, da marca Venice, é produzido pela Don Affonso na Serra Gaúcha (RS). Floral, traz aromas de pêssego e frutas vermelhas ácidas, com bastante frescor em boca. Um vinho fácil para dias difíceis!

Vinho Gérard Bertrand Côte des Roses Rosé (R$ 242 na Via Vinum) — Bastante floral e com suas frutas vermelhas bem destacadas, esta garrafa da região francesa de Languedoc tem fundo em formato de rosas. Um super vinho!

Undurraga T.H. [Terroir Hunter] D.O. Valle del Maipo Cabernet Sauvignon 2019 (R$ 225,30 na Wine) — Do Alto Maipo, na região dos Andes, traz complexidade, potência e elegância, seus aromas são expressivos e revelam frutas vermelhas e negras como cereja e groselha, notas de ervas e especiarias, toques de grafite e cedro. Aquele clássico que nunca sai de moda!

Kit Degustação Premium (R$259,90 na Evino) — O presente ideal para aquela mãe que ama desvendar diferentes vinhos. Contém um tinto italiano premiado, um francês da categoria de Produtores Renomados, um aromático Torrontés argentino, além de um suporte para taças e um caderno para anotar as impressões.

Linha Zodiaque (R$ 119 qualquer um na Portus Cale) — Para as mães espiritualizadas, que adoram astrologia ou crenças que vão além desse universo, a dica são os vinhos da linha Zodiaque, a primeira linha brasileira de vinhos totalmente inspirada nos 12 signos do Zodíaco.

Mimo está sendo trocado por compras a partir de R$ 150 (divulgação)

Brinde do Salvador Shopping

Que tal um presente turbinado? Para estimular as vendas da sua plataforma online, o Salvador Shopping está promovendo uma ação especial para o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 08 de maio. Aqueles que realizarem suas compras a partir de R$150 no site www.salvadorshoppingonline.com.br vão ganhar uma cesta artesanal com duas taças e um vinho tinto de 375ml, com disponibilidade de um brinde por CPF. Outro benefício é utilizar a “função presente”, ideal para enviar uma homenagem para as ‘mamães’ e elas receberem o item em casa. O frete é grátis no primeiro pedido ou acima de R$ 200, em compras e as entregas são feitas em até 2h.

Feira de vinhos

Uma outra opção é presentear com um passaporte para o Bahia Vinho Show. A 6ª edição do evento, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de maio, terá degustação de mais de 300 rótulos de quase 20 expositores, entre importadores, distribuidores e produtores. Outro atrativo são as palestras com especialistas, com degustações às cegas e conhecimentos sobre vinhos naturais, orgânicos, veganos e biodinâmicos. Os ingressos estão à venda neste site.