Dia das Mães tem chuva forte e ventos pode chegar a 34km/h em Salvador

O domingo (10), dedicado ao Dia das Mães, começou e continuará com chuva em Salvador. 'A previsão é que até quarta-feira (13) o o tempo continue chuvoso na cidade e que volte a ficar firme na quinta-feira (14)", afirmou o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macedo. A previsão, segundo a Codesal, é que os ventos atinjam 34km/h em Salvador.

A chuva alterou os planos de muita gente que pretendia se arriscar em ir para rua descumprindo as mediddas de isolamento social. "Eu estava planejando ir tomar café da manhã com minha mãe hoje mesmo contra a recomendação de isolamento social. Mas, como amanheceu chovendo achei que era um sinal e desisti do plano. Mainha vai entender", afirmou a publicitária Vera Lúcia Nunes.

Lona de circo desaba

No sábado (09) a lona no circo Picolino, em Pituaçu, desabou. Em função do desabamento da estrutura o circo está com uma campanha buscando ajuda financeira para recuperação.

Foto: Divulgação

"Agradecemos todas as mensagens de apoio que estamos recebendo e para os que perguntam como podem ajudar agora mesmo, lhes contamos que nosso parceiro o @circocrescereviver do Rio de Janeiro já nos doou uma lona em bom estado que ainda não pode ser transportada por conta do cenário de restrições em que vivemos. Enquanto esperamos que a lona possa ser transportada, será necessário improvisar coberturas para a estrutura interna não ficar desprotegida das fortes chuvas. Também será preciso adaptar a estrutura interna e construir novas estruturas para a nova lona que tem formato e tamanho diferente da que usamos. Quem deseja.e possa contribuir, aceitamos doação na conta bancária abaixo. Todo valor arrecadado será usado nos reparos e demandas emergenciais. Associação Picolino de artes do Circo (CNPJ nº 01.773.087/0001-00)/ Banco do Brasil

Ag.1532-6 / C.C.5186-1", escreveu o circo nas redes sociais.

Morte em Itapuã

Um idoso morreu após ser atingido pela parede de um imóvel, no bairro de Itapuã, neste sábado (9). Segundo informações da Defesa Civil, no imóvel de três pavimentos, qual a parede desabou, havia uma obra irregular.

A vítima, Antônio Carlos – conhecido como Manga pela população local, tinha aproximadamente 60 anos e morava sozinha na casa vizinha. “Infelizmente, mais uma vida perdida por uma construção irregular”, disse o diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo, que esteve no local.

A Rua 29 de Outubro foi interditada e os moradores das casas vizinhas devem deixar os imóveis até que a vistoria seja concluída e o risco de novas ocorrências seja afastado. A Secretaria de Promoção Social (Sempre) vai fazer o atendimento aos moradores, dando todo o suporte necessário.