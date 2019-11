Dia de Black Friday tem correria em shoppings de Salvador; veja vídeo

A sexta-feira (29) começou com correria nos shoppings de Salvador. Em dia de Black Friday, vale de tudo para garantir as melhores ofertas, até madrugar nas portas dos estabelecimentos para entrar primeiro.

Alguns shoppings, como o da Bahia, abriram logo cedo, às 6h, e foi uma correria. No empurra-empurra, uma cliente se desequilibrou e caiu, mas logo se levantou.

Também teve correria nos shoppings Piedade e Salvador, que abriram às 7h. Quem ainda não conseguir ir pra rua comprar mais barato, pode ficar tranquilo, porque alguns locais vão funcionar até meia noite.

Confira abaixo o funcionamento de todos os shoppings de Salvador

Nas lojas Americanas do Shopping da Bahia, as filas davam voltas dentro da loja, passando pelos corredores, dobrando as estantes e se perdendo no meio da confusão. Clientes sentaram e alguns até deitaram enquanto esperavam a fila para passar nos caixas. Houve confusão entre os clientes. Uma mulher reclamou que havia clientes 'furando a fila'. Outras duas mulheres brigaram pelo mesmo produto que estava na estante.

Várias queixas

Com tantas ofertas tentadoras pela frente, o alerta é o mesmo de sempre: fique atento para não cair em ciladas. O site Reclame Aqui, que recolhe denúncias de reclamações contra empresas, espera um aumento na média de queixas no site por conta do evento. A novidade é que, nesta edição, eles estão disponibilizando a opção de denúncia através do aplicativo WhatsApp. Segundo a plataforma, cerca de 30 mil reclamações são registradas por dia. O contato para envio de denúncias é o (11) 97062-2753.

Em 2013, quando o Reclame Aqui começou a monitorar o movimento da Black Friday, o total de queixas foi de 8,5 mil em 24 horas de promoções e, segundo o site, o momento revelou que o comércio online não estava preparado para atender a demanda da data. Em 2018, as reclamações chegaram a 5,6 mil. Entre as empresas mais reclamadas está a Americanas, seguida da Casas Bahia e Netshoes.

Fiscalização

Devido aos golpes, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) intensificará a fiscalização em shoppings e comércios de rua neste dia para verificar situações como: aumento de preço dos produtos antes do evento, para, posteriormente, baixá-los na data; falta de informação; descumprimeto de ofertas; e produtos sem preço. O órgão faz monitoramentos desde o início de novembro e a operação já passou por 114 estabelecimentos. Destes, oito foram autuados.

O órgão alerta os consumidores para ficarem atentos a algumas dicas como: verificar o CNPJ e endereço físico da loja no site, caso a compra seja efetuada pela internet; exigir sempre o comprovante de compra como cupom, nota fiscal e contrato; requisitar ao fornecedor que estipule a data de entrega do produto.

Suspeita de que foi enganado? Denuncie.

Funcionamento dos Shoppings

Shopping Barra - Das 08 às 23h

Shopping Cajazeiras - Das 9h às 21h

Salvador Norte Shopping - Das 8h às 23h

Salvador Shopping - Das 8h às 23h

Shopping Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Paseo Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Center Lapa - Das 7h às 21h

Shopping Paralela - Das 6h à meia-noite

Shopping Bela Vista - Lojas âncora, das 7h à meia-noite; e Lojas Americanas, 24h

Shopping da Bahia - Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Pão de Açúcar (das 6h às); âncoras e megalojas (das 7h às 23h); demais lojas (das 8h às 23h)

Shopping Piedade - Das 7h às 21h

Outlet Premium Salvador - Das 8h às 22h

Boulevard Shopping Camaçari - Americanas (das 7h às 23h), lojas C&A, Le Biscuit, Nagem, Riachuelo e Renner (das 8h às 22h).

Cuidado com as ciladas!

Pesquise os preços com antecedência - Quem não acompanhou a evolução dos preços durante o ano, vale utilizar os sites que monitoram os valores de produtos para ter uma noção sobre os descontos;

Anote os dados das lojas online - O consumidor deve anotar o endereço físico das lojas online, CNPJ e telefone de contato para conseguir identificar o estabelecimento. Assim, o órgão de defesa do consumidor consegue notificar a empresa;

Pesquise se a loja acumula queixas - O comprador deve checar se o fornecedor, seja loja física ou online, tem reclamações nos serviços de proteção ao consumidor;

Guarde todos os comprovantes - O cliente deve guardar todos os comprovantes da transação de compra e venda e tirar prints da tela onde foi feita a negociação;

Tenha atenção aos prazos de entrega - O cliente deve agendar a entrega por turno e observar se a loja compre o prazo determinado já que muitos pedidos são feitos na Black Friday. O prazo formalizado ajuda na defesa dos direitos do consumidor;

Analise se a compra é mesmo necessária - Antes de comprar na Black Friday, o consumidor não deve se deixar levar pela promoção e lembrar que a data é próxima das festas de final de ano e das matrículas escolares. Assim, o cliente não gera dívidas desnecessárias.

Tenha cuidado com a venda casada - O consumidor deve se atentar para a imposição da venda conjunta de produtos e ainda à inclusão de taxas extras não informadas no ato da compra;

Veja se seus direitos são respeitados - As ofertas anunciadas precisam ser cumpridas e o consumidor deve reclamar no Procon e na Justiça caso a regra não seja seguida. Para denunciar condutas erradas, é possível utilizar o aplicativo PROCON BA Mobile;

O cliente tem direito a se arrepender - Em caso de compras fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem um prazo de sete dias para se arrepender, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o seu dinheiro de volta. O prazo é contado a partir da data da compra ou da entrega do produto ao comprador;

Veja se a embalagem do produto traz informações corretas - Produtos nacionais ou importados devem apresentar informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade e quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, além dos riscos que possam apresentar à saúde e segurança dos consumidores;

*Em caso de necessidade, o consumidor pode procurar o Procon-BA, que fica na Rua Carlos Gomes, nº 746, Dois de Julho. O órgão funciona de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para mais informações: (71) 3116-5785.

