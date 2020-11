Dia de Finados: confira o funcionamento dos cemitérios de Salvador

As celebrações pelo Dia de Finados serão diferentes este ano, devido à pandemia. As famílias tiveram que ressignificar a data e muitos não vão aos cemitérios nesta segunda-feira (2). Os locais prepararam uma programação diferente para aqueles que querem homenagear seus entes queridos.

Confira a programação nos cemitérios de Salvador:

Cemitério Bosque da Paz: Missa às 9h, transmitida online.

Cemitério do Campo Santo: Missas às 7h, às 9h (esta presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha), às 13h, às 14h30 (esta presidida por Dom Marco Eugênio Galrão) e às 16h (presenciais e trasmitidas online).

Cemitério Jardim da Saudade: Missa virtual com o bispo Dom Marco Eugênio, às 11h, transmitida ao vivo pelo site do cemitério.

Cemitério Quintas dos Lázaros: Missa às 9h30 (presidida por Dom Hélio Pereira).

Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor (Catedral Basílica): Missa às 10h

Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim (Bonfim): Missas às 7h20, 9h, 10h30, 15h e 17h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube, Instagram e Facebook: @paroquiansnssa

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga): Missa às 7h

Paróquia São Paulo Apóstolo: Missas às 7h (Matriz), às 9h (Comunidade Santa Mônica e Santo Agostinho) e às 9h30 (Comunidade Nossa Senhora da Conceição)

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação): Missa às 7h (presidida por Dom Marco Eugênio), com transmissão, ao vivo, pelo canal da paróquia no Youtube

Paróquia Espírito Santo (Tancredo Neves): Missas às 7h30 e 18h (Matriz), às 8h (Comunidade São Filipe e Comunidade Imaculada), às 9h30 (Comunidade São Martinho de Lima, Comunidade Apresentação do Senhor e Comunidade São José)

Paróquia Cristo Operário (Castelo Branco): Missa às 7h (Matriz)

Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho): Missa às 9h (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo canal e pelo perfil da paróquia no Youtube e no Facebook

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria): Missa às 7h (Comunidade São José e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro) e às 9h (Comunidade Nossa Senhora de Fátima e Comunidade São Miguel – Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Lauro de Freitas): Missas às 7h (Comunidade São Mateus e Comunidade Bom Pastor) e às 9h (Comunidade Nossa Senhora de Fátima e Comunidade Matriz)

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana): Missa às 11h, com transmissão, ao vivo, pelo Facebook

Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Caminho das Árvores): Missas às 8h e às 18h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem: Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo canal e pelo perfil da paróquia no Youtube e no Instagram

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas): Missa às 8h (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo canal da paróquia no Youtube

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro): Missas às 7h30 (Matriz, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube), às 9h30 (Comunidade São Timóteo), às 10h (Comunidade Sagrado Coração e Comunidade São Caetano)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas): Missas às 7h30 e às 9h30 (Matriz), com transmissão, ao vivo, pelo Facebook, Instagram e Youtube: @paroquiafatimaacupe

Capelania Militar Sagrada Família (Marinha): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Facebook

Paróquia Menino Jesus de Praga (Guarany): Missa às 8h, com transmissão, ao vivo, pelo Instagram

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mata Escura): Missas às 8h (Comunidade Matriz e Comunidade São Pedro e Comunidade Santo Inácio) e às 19h (Comunidade São Francisco Xavier)

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Nazaré): Missa às 8h

Igreja de São Domingos (Centro Histórico): Missa às 8h

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí): Missas às 7h e às 17h, com transmissão, ao vivo, pelo Youtube

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos): Missas às 7h e às 10h