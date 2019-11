Dia do Merlot: curiosidades e dicas de 6 rótulos para provar

Se há uma uva fácil de agradar, é a Merlot - que hoje, 07/11, tem seu dia celebrado em todo o mundo. Com seus aromas frutados e super aveludada no paladar, é uma excelente aposta para quem não gosta dos rótulos mais ácidos ou tânicos. Sua natural elegância revela suas raízes: a fruta nasceu na França, mais especificamente da região de Bordeaux. Mas sua adaptabilidade a diferentes solos, climas, manejos e métodos de vinificação a fez querida cidadã do mundo.

Hoje é possível provar excelentes exemplares provenientes não somente de limites franceses, mas também de Israel, Califórnia, Nova Zelândia, Suíça, África do Sul, Canadá, Chile, Uruguai, Argentina e, principalmente, Brasil.

Mais especificamente no Vale dos Vinhedos (RS), primeira região brasileira com certificação de Denominação de Origem, essa uva encontrou um terroir brasileiro para chamar de seu. Lá, é fruta obrigatória na elaboração de vinhos tintos finos.

Assim como na França, a colheita da uva nesta área específica é feita num ponto de maturação que garanta o perfil frutado, porém com maior frescor e acidez, além de taninos firmes e acidez marcante. O envelhecimento de 12 meses em barris de carvalho é mandatório, seja em exclusividade ou em cortes com Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat. Além disso, todo rótulo certificado passa por avaliação de um conselho regulador.

A seguir, veja 6 rótulos de Merlot que valem o investimento:

MERLOT DO BRASIL

Dal Pizzol Merlot 2017 (AB Wines / Salvador, R$ 55) - Como é característica da vinícola, este vinho é jovem - sem estágio em carvalho. De cor intensa, traz aromas de frutas pretas maduras, corpo e taninos aveludados. Excelente como vinho do dia-a-dia.

Miolo Cuvée Giuseppe Merlot Cabernet Sauvignon D.O 2017 (Lorena Conveniência / Petrolina, R$ 83) - Com a Cabernet Sauvignon no corte, traz taninos marcantes, mais estrutura e alta intensidade aromática, remetendo a frutas maduras e cacau.

Casa Valduga Terroir Merlot Rosé 2017 (BOX 111 / Vitória da Conquista, R$ 89) - O rosé de Merlot traz uma nova maneira de saborear a uva. Sua intensidade aromática merece destaque, sendo nítidas as notas de frutas vermelhas, como framboesa, morango e cereja. E apesar de trazer acidez marcante no início, evolui no paladar - transformando-se em uma bebida aveludada e persistente em boca.

MERLOT DO MUNDO

Horgellus Merlot Tannat 2017 (AB Wines / Salvador, R$ 75) - Neste rótulo proveniente do sudoeste francês (Côtes de Gascogne), vemos o melhor dos dois mundos. Uma excelente concentração de aromas de cassis, frutas negras maduras e especiarias, além da cor e corpo da Tannat, com os taninos sedosos e a acidez elegante emprestadas da Merlot.

De Lucca Reserve Merlot (AB Wines / Salvador, R$ 75) - No Uruguai, mais especificamente na região de Canelones, a Merlot mantém seu caráter macio. Este exemplar varietal, elaborado 100% com a uva, traz taninos arredondados, estrutura harmônica e excelente coloração. Os aromas remetem a frutas vermelhas maduras.

Casa Rivas Merlot (AB Wines / Salvador, R$ 65) - Com madeira moderada, este chileno da região do Valle Central possui 15% de carmenére, resultando em um excelente exemplar frutado com suaves notas tostadas e especiarias. Na boca, apresenta corpo médio, taninos suaves e tem um final longo.