Dia dos Mortos no México: memória guardada de forma exemplar

Detalhe da exposição Dia dos Mortos no México, em cartaz no Palacete das Artes (divulgação)

Aberta ao público no Palacete das Artes, Rua da Graça, 284, a exposição Dia dos Mortos no México, ficando em cartaz até 9 de junho. A mostra reúne 30 fotos de um concurso de fotografia promovido pela Secretaria da Cultura do México, com a proposta de divulgar, incentivar e fortalecer, através das suas imagens, a manifestação cultural registrada pela UNESCO como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade.

O Dia dos Mortos é uma das manifestações mais significativas do patrimônio cultural mexicano e as comemorações se dão de 31 de outubro a 2 de novembro. É uma louvação de origem indígena, que honra os falecidos no dia 2 de novembro. Estas celebrações são anteriores à chegada dos espanhóis. Há relatos que os astecas, maias, purépechas, náuatles e totonacas praticavam este culto. Os rituais que celebram a vida dos ancestrais se realizavam nestas civilizações pelo menos há três mil anos. Na era pré-hispânica era comum à prática de conservar os crânios como troféus, e mostrá-los durante os rituais que celebravam a morte e o renascimento.

É uma das festas mexicanas mais animadas, pois, segundo dizem, os mortos vêm visitar seus parentes. Ela é festejada com comida, bolos, festa, música e doces preferidos dos mortos, os prediletos das crianças são as caveirinhas de açúcar. Segundo a crença popular, nos dias 1 e 2, chamados de Dias dos Mortos, estes têm permissão divina para visitar parentes e amigos. Por isso, as pessoas enfeitam suas casas com flores, velas e incensos, e preparam as comidas preferidas dos que já partiram. Em cerimônia realizada em Paris, França em 7 de novembro de 2003, a UNESCO distinguiu a festividade indígena do Dia dos Mortos como Obra Mestra do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade.

As 30 fotos apresentadas são de altíssima qualidade e mostram o lado alegre, divertido, colorido da festa. Assemelha-se ao Carnaval. Misturam-se máscaras coloridas, mulheres com balaios na cabeça carregando flores de cores vivas, trajes típicos, portais alegóricos, pessoas fantasiadas de esqueletos parecendo sair das telas do pintor belga James Ensor, maquiagens pesadas, bonequinhos de pano ao colo, muitas velas, chapéus enormes com alegorias, bandeiras com figuras sinistras, altares típicos mexicanos, e muitas cores.

As músicas e as danças deste dia são tão diversas, como diferentes são as manifestações culturais do México, que empolgam a população.

Cada cidade ou bairro tem sua própria harmonia e seus próprios passos.

O México é um dos países que melhor guarda suas tradições e cultura. Postura exemplar. Memória é essencial aos países.