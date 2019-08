Dia dos Pais: 10 opções com até 65% de desconto para dar de presente

Dia dos Pais está chegando, já escolheu o presente dele? A missão não é fácil. Requer tempo, cuidado e pesquisa. Por isso, não deixe pra última hora. As vitrines estão cheias de opções. De presentinho a presentaço, tem de tudo. Cabe a você o desafio de encontrar aquilo que é a cara do seu velho. Por isso, a primeira dica é: dedique um pouquinho de tempo para pensar nas coisas que ele gosta, no que o deixa feliz e só então vá às compras. Há lojas que ainda estão no clima da queima de estoque e continuam com vários produtos remarcados. Se o dinheiro não está sobrando, uma boa pedida é garimpar essas araras com as sobras do saldão. Pra te inspirar, batemos perna pela cidade e trouxemos dez dicas de presentes que vão de R$ 25,99 a R$ 109. Boas compras e um ótimo Dia dos Pais.

Pra o seu pai ficar de boa, relaxando, naqueles dias de sombra e água fresca. O chinelo é a companhia perfeita para as ocasiões em que a vontade é dar férias para os pés. Antes de entrar na promoção custava R$ 109 e agora você encontra por R$ 39, na Zara do Shopping Barra.

Quem disse que mochila é coisa de garotão? Tem muitos pais modernos por aí, que curtem usar também . O seu é desses? Se for, ele vai curtir botar uma dessa nas costas e sair por aí. Custava R$ 39,99 e agora está por R$ 25,99. Vi na loja Leader, do Shopping da Bahia.

Se você já disse que ele é seu super-herói preferido, mas ainda assim que reforçar, essa camisa vai te ajudar nessa missão de lembrá-lo o quanto você é fã dele. Você encontra por R$ 29,99, na loja Americanas, do Shopping Barra.

Se o seu pai faz a linha moderninho e estiloso, com certeza vai curtir essa camisa social de poá com botão, que está um charme. É uma oportunidade e tanto, já que antes custava R$ 149 e agora está saindo por R$ 59. Encontrei na loja Zara, do Shopping Barra.

Se o seu coroa não abre mão da prática de atividades físicas, vai se amarrar nesse presente. Olha que maravilha esse combo de bermuda e camisa da Mizuno, por R$ 99. Comprando só uma peça sai por R$ 69,99 cada uma. Vi na loja Centauro do Shopping Barra.

Ganhar um presente é bom e dois é melhor ainda, não é mesmo? Olha que dupla de peso para presentear seu papi . Comprando um par de tênis sai por R$ 99 e dois por R$ 109. A promoção é na loja Tênis e Cia, no Shopping da Bahia.

Se o velho curte dar aquela tapa no visual, fazendo o próprio corte de cabelo, tá esperando o que para presenteá-lo como uma máquina dessas? O preço antes era R$ 49,99 e agora custa R$ 39,99. Vi n Le Biscuit, do Shopping da Bahia.

Se ele não abre mão do baba com os amigos, vai se amarrar nesse presentaço. Essa chuteira da Adidas está com um descontão: custava R$ 189,99 e agora baixou para R$ 89,99. Uma oportunidade e tanto de deixar o coroa feliz. Tem dela na Adidas do Outlet Premium.

Consegue imaginar como seu pai vai ficar um gato com um óculos desse? E, além de tudo, estará protegendo os olhos naqueles dias de sol escandante. Está por R$ 79, 99 na Chilli Beans, do Outlet Premium, Estrada do Coco. O valor original era R$ 149,98.

Se o seu pai é do time dos amantes de vinhos, com certeza vai apreciar o presente. E, melhor ainda, poderá aproveitar uma dessas noites frias para degustá-lo. Os dois estão na promoção, nas lojas do Almacen do Pepe, por R$ 49,90. O Vinho Verde Quinta da Aveleda custava R$ 71,13 e outro era vendido por R$ 69,44.