Dia movimentado: bombeiros baianos fizeram dois partos nesta quarta

Em meio à pandemia do novo coronavírus, que traz sentimentos como medo e insegurança, um momento de alento. Um, não. Dois. Nesta quarta-feira (15), dois bebês nasceram com a ajuda destes profissionais.

O primeiro caso foi em Juazeiro, no norte do estado. Por volta das 7h, uma adolescente chegou ao 9° Grupamento de Bombeiros Militar (9°GBM) da cidade pedindo ajuda. Ela já estava sentindo contrações e iniciou o trabalho de parto no local.

Os bombeiros, fizeram o parto no próprio grupamento e, em seguida, levaram a mãe e o bebê para um hospital da cidade. Os dois estão bem.

Horas depois, em Salvador, uma outra mulher chegou à sede do 3°GBM, do Iguatemi, em trabalho de parto. Uma viatura do 12° Grupamento de Bombeiros Militar (12°GBM/Salvar), foi ao local para levar a moça à maternidade, mas não deu tempo e o bebê nasceu no próprio veículo.

Os bombeiros cortaram o cordão umbilical enquanto seguiam para a maternidade, para que mãe e filha recebessem atendimento adequado.





"A mãe seguia pela Bonocô quando a bolsa estourou. Como estava perto do quartel, ela veio nos pedir ajuda. De pronto a colocamos na viatura e a bebê demorou menos de cinco minutos para nascer", explicou o sargento BM Iandro de Oliveira, que comandou a operação.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que todos os grupamentos possuem unidades de resgate (UR) do Salvar, para um atendimento mais preciso em situações como essa.