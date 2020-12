Dicas para encomendar ceia de Natal com pratos elaborados por chefs e banqueteiros

Então é Natal! Época de muita comida boa e de liberação da dieta. Como este ano o número reduzido de pessoas deve ser tão importante quanto os pratos que comporão a ceia, como sugere a Organização Mundial da Saúde (OMS), preparamos algumas sugestões para quem vai abrir mão da cozinha e quer encomendar, na medida certa, o que será servido nesta tão aguardada noite.

(Divulgação)

Terrine de grana padano com mel de laranja de Fernanda Possa

Assim como acontece todos os anos, restaurantes, banqueteiros e bufês prepararam pratos especiais. O diferencial desta vez, é que a maioria tem preço taxado por quilo, para ficar na medida da necessidade do cliente.

(Divulgação)

Pernil em crosta com maçãs douradas do bufê de Leot Rammos

Para ajuda-los a fazer bonito neste Natal tão diferente, fizemos uma curadoria de profissionais e empresas que são conhecidas pela qualidade, pelo uso de bons ingredientes e que não abrem mão da criatividade.

(Divulgação)

Sonia Steel tem chester, peru, pernil e várias opções de pratos para ceia

Nossa lista vai do tradicional peru (ou chester), preparado pela banqueteira Sônia Steele aos pratos sofisticadíssimos dos bufês de Leot Rammos, Fernanda Possa, Volare Artezanale (das chefs Ana Paula e Gina Della Piazza, do saudoso restaurante Volare), Alfredo´ro e Mignon, passando pela cozinha do restaurante Pasta em Casa.

(Divulgação)

No cardápio do Mignon, dentre outras delícias, tem a terrine de ricota

Os cardápios de todos eles, que podem ser acessados pelos contatos que publicamos aqui, são bastante variados e tem opções para todos os gostos.

(Raul Spinassé/Divulgação)

Pernil suino do Pasta em Casa

Como não esquecemos de quem gosta de se aventurar na cozinha, compartilhamos a receita de um Bacalhau (item que não deve faltar numa ceia, por menor que seja) preparado com pistache e enviada por Mariana Mesquita do Buffet Alfredo´ro, e outra de uma Terrine de Provolone com Pistache, do caderno de receitas da família Della Piazza.



Por aqui ficamos este ano, desejando a todos nós, um 2021 mais leve e bem mais saudável do que foi 2020. Feliz Natal e um bom Ano Novo a todos!

RECEITAS

(Divulgação)

Terrine de provolone com pistache do Volare Artezanale

Terrine de provolone com pistache – Anapaula e Gina Della Piazza



Ingredientes: 350g de ricota/ 1 litro de leite/ 100 g de parmesão ralado/ 160g de iogurte natural/ 2 envelopes de gelatina sem cor e sem sabor (dissolvidos como orientação na embalagem) / 250g de queijo provolone ralado/ sal quanto baste e 150g de pistache sem casca.

Modo de preparo: Bater todos os ingredientes, exceto a gelatina, no liquidificador por 5 minutos no modo pulsar. Depois de bem batido acrescente a gelatina e bata novamente por mais 1 minuto. Forre uma forma retangular com papel filme, coloque uns pistaches, e depois metade do líquido batido, coloque mais pistaches e o restante do líquido batido .Coloque na geladeira por 4 horas. Desenforme, retire o plástico filme e decore com mais pistaches e queijo provolone ralado grosso e sirva com geleia de hortelã.

(Frederico Pimentel/Divulgação)

Bacalhau com crosta de pistache do Alfredo´ro

Bacalhau com crosta de pistache – Alfredo´ro

Ingredientes: 800g de bacalhau dessalgado/ 200g de batata bolinha cozida ao dente/ 200g pimentões coloridos sem sementes cortados em tiras/ 50g de azeitonas pretas/ 4 dentes de alho picado/ 1cebola média em pétalas

Para a crosta: 80g de pistache sem casca triturado/ 20g de farinha de rosca/ 20g de parmesão

Preparo do bacalhau: Em uma frigideira grande aqueça o azeite e doure o alho, refogue os pimentões, a batata e a cebola até que fique levemente dourado e ponha em uma travessa que possa ir ao forno. Em outra frigideira, doure o bacalhau dos dois lados, e em seguida coloque sobre os legumes.

Preparo da Crosta: Misture todos os ingredientes, amasse até que fique uma textura homogênea e cubra todo o bacalhau. Leve ao forno pré-aquecido a 180° por 5 minutos; Serve de 4 a 5 pessoas.

Onde encomendar:

Alfredo´ro - (71) 98802-8010 - @buffetalfredoro

Pasta em Casa - (71) 3334-7232 e (71) 99904-2244 - @pastaemcasa

Buffet Fernanda Possa – (71) 99982 8499 - @fernandapossagastronomia

Volare Artezanale – (71) 99188 0059 @volareartezanale

Sônia Steele – (71) 99388-2222 @soniasteeleeventos

Buffet Leot Rammos – (71) 99179 2734 @chefleotrammos

Mignon Buffet – (71) 98124 8528 @mignonbuffet