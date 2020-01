Diego Cerri confirma que recebeu propostas por Gregore e Moisés

Ao mesmo passo em que o elenco do Bahia não está fechado para novas contratações, o time também pode sofrer novas baixas nos próximos dias. Durante a reapresentação dos atletas, nesta segunda-feira (6), na Cidade Tricolor, o diretor de futebol do tricolor, Diego Cerri, falou sobre alguns atletas que vêm recebendo sondagens de outras equipes.

Entre os mais cobiçados no mercado estão o volante Gregore e o lateral esquerdo Moisés. Enquanto o primeiro entrou na mira de Grêmio, Flamengo e Palmeiras, Moisés despertou o interesse do Internacional.

Diego Cerri confirmou que recebeu propostas pelos jogadores, mas afirmou que os atletas só vão deixar o clube se o negócio foi interessante para todas as partes envolvidas.

"Hoje não tem jogador saindo. Em termos de negociação, a gente tem propostas. Já saíram alguns jogadores, já foi noticiado, como o caso do Lucca. Outros saíram por término de contrato. Tem negociação do Rogério (empréstimo ao Ceará). Em termos de saída de jogadores por oferta financeira, não temos nada confirmado.", disse Cerri.

"Tenho sim ofertas constantes, hoje graças a Deus só sai atleta na medida que for interessante para o atleta e para o clube. Ninguém sai a troco de nada. Tem todo um planejamento, estamos batendo meta na venda de atletas. A gente superou a meta do ano passado. Ano retrasado também. De modo que temos o desafio de seguir investindo no futebol. A política de trazer jogadores considerados apostas, como Gregore e Zé Rafael. Com essa política, não tem como 100% dos atletas serem aproveitados no time principal ou serem vendidos. Mas temos um índice de acerto alto. Somado a siso estamos fazendo esforço para canalizar recursos para o futebol, para competir e trazer jogadores consolidadas, que possam agregar a nossa equipe", continuou o diretor.

Quem segue com situação indefinida no tricolor é o meia Régis. De volta ao clube depois de empréstimo ao Corinthians, o jogador não tem permanência assegurada no clube. Ontem, Régis se reapresentou com o restante do elenco, mas, se aparecer alguma proposta, deve deixar o clube.

"Régis encerrou o contrato com o Corinthians, está aqui, se reapresentou como deve ser, tem algumas circunstâncias de mercado e a gente vai avaliar o que surgir a partir de hoje com ele e o empresário", disse Bellintani.