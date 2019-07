Diego Cerri explica situações de Clayton e Jackson no Bahia

Depois de anunciar a contratação de sete reforços para a sequência da temporada, o Bahia pode passar por mais mudanças no elenco. Com contrato de empréstimo encerrando no mês de agosto, o meia-atacante Clayton não deve permanecer no tricolor.

O jogador está no Esquadrão emprestado pelo Atlético-MG e vem sendo monitorado pela Chapecoense. A tendência é a de que ele deixe o Fazendão e acerte com o time catarinense. Na manhã desta sexta-feira (19), o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, foi questionado sobre a permanência do jogador no clube, mas o dirigente despistou.

"Tem contrato vigente de empréstimo conosco, mas não vou passar previsão do que vai acontecer pro futuro. A gente tem conversado, mas ainda não tenho previsão", respondeu Cerri.

Outro que despertou o interesse de clubes da Série A foi o zagueiro Jackson. Ele recebeu sondagem do Fortaleza, mas segundo Diego Cerri, as conversas não avançaram. "Realmente o Fortaleza demonstrou interesse no Jackson, houve alguma conversa, mas nada que tenha avançado", explicou.

Nos últimos dias Jackson viu a concorrência aumentar com as chegadas de Juninho, Marllon e Wanderson. O defensor tem ficado como opção para Roger Machado no banco de reservas.