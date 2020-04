Diminuiu os passeios com seu cachorro? Conheça o que é enriquecimento ambiental e use em casa durante pandemia

Maria Bunita adora descascar coco: enriquecimento ambiental (Foto: Alexandre Lyrio)

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) tem aconselhado que os passeios com cães devem ser curtos nesse período. Uma voltinha para fazer as necessidades fisiológicas e já está bom. São tempos de coronavírus e quanto menos se expor melhor. Como cachorro adora sair e se exercitar (ou a grande maioria deles), é importante tentar manter uma rotina na qual ele não fique tão entediado em casa. Para isso, existe uma coisa cada vez mais difundida entre os especialistas em comportamento canino: enriquecimento ambiental.

Para compreender melhor como ele funciona, veja abaixo quais são as cinco formas de enriquecimento ambiental:

Social - Socializar com humanos e outros cães

Físico - Exercícios físicos em passeios e brincadeiras

Relaxem! Esse período vai passar e todo mundo vai voltar a curtir em ambientes abertos (Foto: Reprodução)

Sensorial - Motivar novos cheiros, sons e imagens para despertar os sentidos

Alimentar - Aumentar a dificuldade para o cão "caçar" seu alimento

Cognitivo - Estímulos, situações ou tarefas que o cachorro precisa resolver, a exemplo de novos comandos de adestramento (deitar ou rolar), pular um obstáculo ou vencer um labirinto

Dito isso, é importante que você saiba outra coisa. Por maior que seja o seu apartamento, a sua casa, o seu quintal, esses espaços não deixam de ser ambientes controlados. Animais que vivem em confinamento, independentemente do tamanho do lugar e do porte do animal, precisam passear para que ele vivencie no passeio ao menos três tipos de enriquecimento (social, físico e sensorial).

"O cão, obviamente, já conhece todos os cheiros e espaços da casa. Ele precisa sair para sentir novos cheiros e socializar. O próprio ser humano está vivendo a experiência de ficar apenas em casa e agora sabe o quanto é ruim. Por isso, nesse período mais caseiro, é preciso buscar novas formas de estímulo", explica o veterinário e treinador de cães Rafael Ramos, especialista em comportamento animal.

Tudo isso para concluir que, em tempos de coronavírus, em que os passeios são restritos, é importantíssimo intensificar os estímulos em casa e buscar alternativas para melhorar o enriquecimento alimentar, cognitivo e físico, que podem ser feitos no isolamento.

Técnicas

Primeiro um pouco de evolucionismo. Antes de serem domésticados, explica Rafael,os canídeos sempre passaram por um certo estresse para conseguir sua alimentação. Só depois, o homem passou a fazer com que os animais repetissem a forma humana de se alimentar (vasilhas e pratos). Por isso, uma das técnicas de enriquecimento ambiental é justamente aumentar um pouco a dificuldade na hora do cachorro comer para que ele use o seu instinto. Acredite, ele vai ser mais feliz assim! "É um estresse benéfico. A dúvida se vai conseguir o alimento e a aventura de conseguir caçar faz com que ele valorize mais a comida. A alimentação ativa é uma das formas de dar qualidade de vida ao animal porque respeita sua natureza fisiológica", diz Rafael, da Cão de Ouro.

No mercado, já existem diversos produtos e brinquedos que contribuem para o enriquecimento alimentar e cognitivo. Mas, como estamos todos em quarentena, veja abaixo algumas alternativas que podemos utilizar sem precisar de grande investimento. Faça tudo de forma supervisionada. Há cães que engolem pedaços de plástico, papelão e pano. No nosso caso, não fazemos isso e adoramos brinquedos caseiros.

- Esconda petiscos ou ração em vários locais e cantos da casa para que ele possa procurar e com isso usar o olfato para ir à caça do alimento.

- Faça furos em uma garrafa pet e coloque petisco ou ração dentro. Assim, os cães podem brincar de caçar a garrafa e com isso pegar os petiscos que vão caindo.

- Use uma placa de ovos vazia como comedouro lento. O cão vai precisar usar bastante a língua para conseguir a ração.

- Faça um tapete de retalhos de pano que possa ser usado para o cachorro farejar e forragear. Basta colocar petisco ou ração no tapete em meio aos retalhos de pano e o cão vai tentar encontra-los.

- O mais fácil de todos: jogar a ração espalhada pela casa para que o cão busque o seu alimento como faz na natureza.

No caso do enriquecimento cognitivo, aproveite o tempo extra para ensinar truques de adestramento a seu cachorro. Ele vai adorar aprender novos comandos. Para intensificar o enriquecimento físico, aí basta brincar com ele dentro de casa, o que não substitue a atividade física do passeio, mas ameniza bastante.

Se o seu cachorro gosta de puxar corda ou pano, use um lençol velho e "lute" com ele. Se gosta de descascar coco como faz Maria Bunita, arrume um. Se ele gosta de bolinha, como é o meu caso, brinque de jogar a bolinha. Se seu apartamento é muito pequeno, tenta usar um espaço restrito no playground, como temos feito aqui após os rápidos passeios. Seja criativo!