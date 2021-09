Dinossauros ganham vida e interagem com crianças em espetáculo no Shopping da Bahia

Interatividade e ciência dão origem a um experimento ideal para os papais, mamães e pequenos durante a pandemia. O Jurassic Safari Experience conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. O resultado? Os répteis passam a viver entre nós, especificamente, entre os carros do estacionamento E do Shopping da Bahia.

Desde medo até fascinação e curiosidade são despertados nos telespectadores menores, atentos a uma possível passagem das réplicas próxima aos veículos. “Vem aqui, dinossauro” e “consegui tocar nele” foram frases comuns ouvidas pela reportagem durante a cobertura do espetáculo.

Por valores que variam entre R$ 120 e R$ 210 para uma experiência de 55 minutos, a mãe dos gêmeos João Bento e José Vicente, 3 anos, assistiu aos filhos vibrarem com braquiossauros, tricerátopos, alossauros e tiranossauros rex. “O evento anima e deixa as crianças super eufóricas, e os adultos curtem também. O único defeito é ser curto”, opina Virgínia de Cássia.

Experiência

Após percorrer um breve caminho entre as réplicas, os automóveis param numa arena em 360 graus para uma apresentação, no modelo drive-in, que mistura ficção com informações científicas sobre as espécies. A estrutura é formada por três tipos de "dinossauros": os animatronics, os costumes e os infláveis. Os primeiros, produzidos a partir de um látex internacional, são robôs que reagem aos movimentos, além de serem controlados a distância. Já os chamados costumes são comandados por 20 bailarinos, que ajudam a conduzir os movimentos.

Todas as espécies foram recriadas sob orientação do paleontólogo Bruno Augusta para que os animais fossem retratados da maneira mais realista possível. O mais amado pelas crianças, o T-Rex, por exemplo, deu trabalho. Se o original tinha um crânio que pesava mais de 270 quilos, como explicar às crianças uma simples estrutura inflável? Por isso, o protagonista do show e apresentador, Mike, também faz o papel de professor: explica a forma como as criaturas se alimentavam, viviam e onde foram seus hábitats.

O Jurassic Safari Experience surgiu como uma adaptação do show Dinos Experience, que foi apresentado em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2018. Antes um show de arquibancada, recebeu adaptações com a chegada da pandemia, passando a ter o formato drive-in e um mini safári com árvores. O acesso ao áudio das apresentações, por exemplo, é feito por meio do canal FM do rádio do veículo. Outra inovação é que o espectador marca pelo celular a compra de alimentos, bebidas e souvenirs.

A experiência, entretanto, não agradou a todos. Chateada por ter pago o estacionamento por fora do valor da apresentação, Milena Carvalho teve que aproveitar para levar a pequena Geovana ao Shopping para tomar uma casquinha depois. Para ela, o preço cobrado não foi equivalente à qualidade do que assistiu. “Pelo valor do ingresso, os dinossauros deveriam chegar aos carros com mais frequência. Como ficamos no fundo, esperava que os dinossauros aparecessem pelas janelas, uma coisa mais misteriosa”, reclama.

Ela aponta que a apresentação durou das 14h45 às 15h20 e que, assim como Virgínia, esperava um tempo maior de exposição. “Mas, as crianças, realmente, amaram”, reconhece.

Os ingressos para os próximos dias podem ser adquiridos pelo site. O Jurassic Safari Experience terá apresentações entre os dias 16 e 19 de setembro. Quintas e Sextas-feiras: 17h30, 19h e 20h30. Sábados e Domingos: 09h, 10h, 11h30, 14h30, 17h30 e 19h.

Quer ver mais dinossauros?

Se quiser explorar o mundo dos répteis pré-históricos com mais profundidade, Salvador reabriu, em julho, a Lagoa dos Dinossauros, depois de quatro meses de atividades suspensas pela pandemia. O parque resulta da requalificação da Lagoa dos Frades, localizada no Stiep. De acordo com a prefeitura, duas das réplicas são de Tiranossauro Rex, com aproximadamente cinco metros de altura e nove metros de comprimento cada. As demais estão distribuídas em seis réplicas de Velociraptor, duas de Dilofossauro, uma de Dilofossauro Sinensis, uma de Braquiossauro, uma de Pteranodonte e um Anquilossauro. As réplicas, de tamanho real, emitem som com a aproximação das pessoas, por meio de um sensor de presença e aplicativo.

O agendamento para a visitação pode ser feito no site.